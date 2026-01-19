ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 432 оценки

Разработчики ARC Raiders признали проблему бесполезных навыков и пообещали правки

butcher69 butcher69

Ведущий геймдизайнер ARC Raiders Вирджил Уоткинс из студии Embark открыто признал то, о чём игроки говорят уже давно: часть навыков в игре практически не влияет на геймплей. В интервью GamesRadar он отметил, что проблема настолько заметна, что даже сами разработчики не используют некоторые перки. По словам Уоткинса, в Embark это прекрасно понимают, и будущие улучшения уже «на сто процентов находятся в работе».

Наибольшие трудности связаны с ветками ближнего боя и мобильности. Навыки для рукопашных атак создавались на раннем этапе разработки, однако в финальной версии ARC Raiders большинство врагов либо держатся на дистанции, либо представляют смертельную угрозу вблизи. В итоге вложения в такие перки часто оказываются бессмысленными. Аналогичная ситуация сложилась и с пассивными бонусами к передвижению, которые дают слишком незначительные преимущества.

При этом Embark ограничена в возможностях радикальных изменений. Из-за системы Экспедиций, позволяющей со временем накапливать дополнительные очки навыков, перки не могут быть слишком сильными. Разработчики стремятся избежать дисбаланса, при котором ветераны будут доминировать над новичками за счёт прокачки. Поэтому студия делает ставку не на прямое усиление урона или здоровья, а на улучшение удобства и полезности навыков — без превращения персонажей в неуязвимых бойцов.

Egik81

Пинайте почаще и игра все больше будет из пиара в реальность превращаться в части ваших хотелок.

p.s. спасибо забыл что в данном случае это наречие.

Ba1istiquePro

ПОЧАЩЕ слитно