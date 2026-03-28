Разработчики ARC Raiders признали проблему с эндгеймом и уже работают над этим

Студия Embark Studios впервые открыто признала слабое место своего популярного шутера ARC Raiders — нехватку контента для игроков на высоких уровнях. По словам продюсера Кайо Браги, команда уже работает над тем, чтобы предложить ветеранам новые вызовы и удержать их интерес.

После сотен часов в игре преданные фанаты всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда доступные активности заканчиваются. Это уже отразилось на статистике: ежедневный онлайн в Steam снизился с 350–400 тысяч до примерно 150 тысяч игроков. Это все еще прекрасный результат недостижимый для конкурентов в жанре, но падение интереса очевидно. Несмотря на это, ARC Raiders остаётся одним из самых успешных проектов 2025 года, с пиковыми значениями свыше 480 тысяч пользователей и наградой за лучший мультиплеер.

Брага отметил, что задача студии — усложнить игру для опытных пользователей, не отпугнув новичков. Разработчики хотят предложить более глубокий эндгейм с серьёзными испытаниями, при этом сохранив доступность базового геймплея. Среди возможных направлений, обсуждаемых сообществом, — масштабные рейды с боссами и сложной кооперацией в духе Destiny 2, однако официально такие функции пока не подтверждены.

Это одна из вещей, над которой мы хотим продолжать работать. Мы хотим бросить вызов игрокам. Особенно тем, кто подходит к концу нашего контента. Мы хотим для них большего. Я хочу, чтобы у них было больше дел, и, поскольку они уже близки к финалу, важно также, чтобы мы бросали им все более серьезные вызовы. Это то, чем мы хотим продолжать заниматься, но при этом всегда предоставляя игрокам инструменты, чтобы другие игроки тоже могли присоединиться к веселью.

В краткосрочной перспективе игроков ждёт обновление Flashpoint, которое выйдет 31 марта. Оно добавит новые угрозы, проекты и изменённые условия на картах. В частности, опасный враг Шреддер появится в новых зонах, усилив напряжённость PvE-сражений.

Embark уже доказала готовность регулярно обновлять игру, но теперь ясно: будущее ARC Raiders во многом зависит от того, сможет ли студия предложить увлекательный контент для тех, кто дошёл до финала.