ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.3 523 оценки

Разработчики ARC Raiders признали проблемы с системой навыков - её ждёт переработка

Sergey41k Sergey41k
Дерево навыков из ARC Raiders
Дерево навыков из ARC Raiders

Создатели ARC Raiders из Embark Studios подтвердили, что текущая система навыков в игре нуждается в доработке. Об этом рассказал директор по дизайну Вирджил Уоткинс в подкасте Game Maker’s Notebook.

  • По его словам, команда изначально понимала сложность задачи, однако текущий результат нельзя назвать полностью удачным. Анализ поведения игроков показал, что часть навыков работает не так, как задумывалось.
  • Главная проблема связана с балансом между PvP и PvE: некоторые ветки оказываются эффективными только в одном режиме, из-за чего страдают игроки, совмещающие оба формата.
  • Разработчики отмечают, что не хотят ограничиваться простыми числовыми правками, хотя иногда без них не обойтись. При этом более серьёзные изменения — добавление новых способностей и механик — требуют аккуратного подхода, особенно в PvP, где баланс настроить значительно сложнее.
  • В студии подчёркивают, что система навыков должна напрямую влиять на стиль игры. В идеале сочетание способностей, оружия и гаджетов должно позволять формировать разные тактики — от скрытного прохождения до агрессивного боя.
  • По словам Уоткинса, команда уже продвинулась в этом направлении, однако впереди ещё много работы, чтобы выбор игрока ощущался как полноценный и осмысленный билд.

ARC Raiders, вышедшая 30 октября 2025 года, быстро завоевала популярность: по данным Nexon, продажи превысили ожидания и достигли более 14 миллионов копий.

Уже на следующей неделе игра получит обновление, в котором появятся новая карта, босс и окно Экспедиции.

Morpex333

Как много они проблем сразу "обнаружили", когда из игры стали игроки уходить массово. Прям прозрели. Жаль, что поздно, это разу, и жаль, что не туда они смотрят

Пользователь ВКонтакте

Быстро среагировал.😑👌 // Женя Афанасьев