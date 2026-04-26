Разработчики ARC Raiders признали проблемы с системой навыков - её ждёт переработка

Дерево навыков из ARC Raiders

Создатели ARC Raiders из Embark Studios подтвердили, что текущая система навыков в игре нуждается в доработке. Об этом рассказал директор по дизайну Вирджил Уоткинс в подкасте Game Maker’s Notebook.

По его словам, команда изначально понимала сложность задачи, однако текущий результат нельзя назвать полностью удачным. Анализ поведения игроков показал, что часть навыков работает не так, как задумывалось.

Главная проблема связана с балансом между PvP и PvE: некоторые ветки оказываются эффективными только в одном режиме, из-за чего страдают игроки, совмещающие оба формата.

Разработчики отмечают, что не хотят ограничиваться простыми числовыми правками, хотя иногда без них не обойтись. При этом более серьёзные изменения — добавление новых способностей и механик — требуют аккуратного подхода, особенно в PvP, где баланс настроить значительно сложнее.

В студии подчёркивают, что система навыков должна напрямую влиять на стиль игры. В идеале сочетание способностей, оружия и гаджетов должно позволять формировать разные тактики — от скрытного прохождения до агрессивного боя.

По словам Уоткинса, команда уже продвинулась в этом направлении, однако впереди ещё много работы, чтобы выбор игрока ощущался как полноценный и осмысленный билд.

ARC Raiders, вышедшая 30 октября 2025 года, быстро завоевала популярность: по данным Nexon, продажи превысили ожидания и достигли более 14 миллионов копий.

Уже на следующей неделе игра получит обновление, в котором появятся новая карта, босс и окно Экспедиции.