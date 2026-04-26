Разработчики ARC Raiders признали проблемы с системой навыков - её ждёт переработка

Создатели ARC Raiders из Embark Studios подтвердили, что текущая система навыков в игре нуждается в доработке. Об этом рассказал директор по дизайну Вирджил Уоткинс в подкасте Game Maker’s Notebook.
- По его словам, команда изначально понимала сложность задачи, однако текущий результат нельзя назвать полностью удачным. Анализ поведения игроков показал, что часть навыков работает не так, как задумывалось.
- Главная проблема связана с балансом между PvP и PvE: некоторые ветки оказываются эффективными только в одном режиме, из-за чего страдают игроки, совмещающие оба формата.
- Разработчики отмечают, что не хотят ограничиваться простыми числовыми правками, хотя иногда без них не обойтись. При этом более серьёзные изменения — добавление новых способностей и механик — требуют аккуратного подхода, особенно в PvP, где баланс настроить значительно сложнее.
- В студии подчёркивают, что система навыков должна напрямую влиять на стиль игры. В идеале сочетание способностей, оружия и гаджетов должно позволять формировать разные тактики — от скрытного прохождения до агрессивного боя.
- По словам Уоткинса, команда уже продвинулась в этом направлении, однако впереди ещё много работы, чтобы выбор игрока ощущался как полноценный и осмысленный билд.
ARC Raiders, вышедшая 30 октября 2025 года, быстро завоевала популярность: по данным Nexon, продажи превысили ожидания и достигли более 14 миллионов копий.
Уже на следующей неделе игра получит обновление, в котором появятся новая карта, босс и окно Экспедиции.
Как много они проблем сразу "обнаружили", когда из игры стали игроки уходить массово. Прям прозрели. Жаль, что поздно, это разу, и жаль, что не туда они смотрят
