Разработчики Arc Raiders развеяли слухи о системе подбора игроков

До релиза Arc Raiders, шутера от студии Embark, остаются чуть более суток. Уже вчера владельцы PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S могли начать предзагрузку игры, чтобы быть готовы к старту 30 октября. Проект будет доступен сразу на нескольких языках, а разработчики уверяют — это только начало долгого пути, рассчитанного минимум на десятилетие развития и поддержки.

После завершения недавнего тестирования разработчики подвели итоги, представив инфографику с интересной статистикой, а также внесли важные предрелизные изменения в баланс и механику. Однако главным поводом для обсуждений стала система подбора соперников. В сообществе активно распространялись слухи о том, что матчмейкинг якобы основан на уровне экипировки игроков, что вызвало волну недовольства и угроз бойкота.

Embark пришлось лично вмешаться и разъяснить ситуацию в Discord. Представитель студии подтвердил, что подобный вариант действительно рассматривался, но в финальной версии игры уровень экипировки не влияет на подбор матчей. «Мы сосредоточились на том, чтобы разделить одиночных игроков и команды, обеспечив честные и разнообразные сражения. После релиза будем продолжать следить за балансом и качеством матчей», — подчеркнули разработчики.

Arc Raiders выйдет в двух изданиях: стандартном и Deluxe, последнее включает стартовый бонус в виде 2400 внутриигровых токенов и косметические дополнения.