Разработчики ARC Raiders удивились интересу со стороны фанатов The Last of Us

Продюсерский директор ARC Raiders Кайо Брага рассказал о неожиданном результате ранних тестов игры. По его словам, команда была удивлена тем, что проект высоко оценили игроки, которые обычно предпочитают сюжетные приключения вроде The Last of Us.

Во время одного из ранних плейтестов разработчики собирали данные о том, какие игры любят участники тестирования и как они воспринимают PvP-механику. Как и ожидалось, поклонники таких проектов, как Escape from Tarkov, PUBG и Delta Force, сразу положительно отнеслись к игровому процессу ARC Raiders.

Однако более неожиданным для команды оказался интерес со стороны игроков, предпочитающих кооперативные и приключенческие игры. В эту группу входили поклонники The Last of Us, Elden Ring и Helldivers 2. Именно среди них тестовая версия игры получила одни из самых высоких оценок.

По словам Браги, это во многом повлияло на позиционирование проекта. Разработчики решили описывать ARC Raiders не просто как extraction-шутер, а как «extraction-приключение». Такой подход должен показать, что игра предлагает не только перестрелки, но и более разнообразный опыт, который может заинтересовать широкую аудиторию, включая любителей сюжетных и кооперативных игр.

ARC Raiders продолжает активно развиваться: студия регулярно выпускает обновления и новый контент, поддерживая высокий интерес игроков. На данный момент проект остаётся одним из самых популярных тайтлов в Steam.