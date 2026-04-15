Разработчики Arc Raiders удивлены поведением игроков: только 30% сосредоточены на PvP

Разработчики из студии Embark Studios рассказали о неожиданном поведении игроков в extraction-шутере Arc Raiders. По словам исполнительного продюсера Александера Грёндаля, значительная часть пользователей предпочитает мирное взаимодействие вместо привычных для жанра сражений между игроками.

Интерес к этому феномену проявили даже учёные. Недавно с командой разработчиков связался криминолог, который заинтересовался тем, как именно игроки взаимодействуют друг с другом в игре. Ранее студия также получала сообщения от специалистов из научной среды, отмечавших необычное социальное поведение пользователей.

По данным разработчиков, лишь около 30% игроков активно сосредоточены на PvP-сражениях. Ещё 30% предпочитают заниматься PvE-контентом, а примерно 40% пользователей совмещают оба подхода. Более того, около 20% игроков ни разу не выводили из строя других рейдеров, а почти половина имеет менее десяти таких побед.

Грёндаль отметил, что столь большое количество мирных игроков стало неожиданностью для команды. По его словам, это показало, что игры жанра extraction-shooter не обязательно должны строиться исключительно на постоянных конфликтах между пользователями.

Интересной особенностью Arc Raiders также стала активная коммуникация между игроками. Более 95% пользователей используют голосовой proximity-чат, что позволяет им общаться при встрече в игровом мире. Именно благодаря этому в игре часто возникают спонтанные разговоры, договорённости о перемирии и совместные приключения.

Разработчики считают, что подобные взаимодействия превращают игру не только в соревновательный шутер, но и в пространство для общения. Многие игроки используют встречи в игре, чтобы познакомиться, обменяться историями или просто провести время вместе во время прохождения.