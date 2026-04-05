Разработчики ARC Raiders упростили процесс создания предметов в новом обновлении

Студия Embark Studios выпустила обращение к сообществу шутера ARC Raiders от 4 апреля 2026 года. Команда по разработке пользовательского интерфейса рассказала об изменениях в системе создания вещей. По словам авторов, они хотят сделать каждую минуту в игре осмысленной, чтобы геймеры не тратили время на навигацию по меню вместо самих рейдов.

Основной жалобой пользователей стала мысль Я трачу слишком много времени на крафт. Игроки отмечали, что сбор недостающих материалов требует лишних усилий. Геймеры часто знали, где взять нужный ресурс, например, при переработке вещей или покупке у торговца по имени Селеста, но необходимость переключаться между несколькими экранами сильно мешала игровому процессу.

Чтобы исправить ситуацию, создатели добавили кнопку Получить ресурсы прямо на экран создания предметов. Теперь при нехватке материалов игроки могут нажать на нее и получить перечень всех доступных источников нужного компонента. Если материал можно добыть с помощью текущих возможностей, геймер сможет сделать это мгновенно без поиска нужных разделов.

Представители Embark Studios понимают, что 1 такое нововведение не решает абсолютно все проблемы интерфейса. Упрощение системы требует большего внимания, чем добавление 1 кнопки. Авторы планируют систематически устранять подобные недочеты в будущих обновлениях и просят аудиторию продолжать делиться своими отзывами.