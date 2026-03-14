Разработчики Arc Raiders заменят ИИ-голоса живой озвучкой после критики игроков

Студия Embark Holdings приняла решение снизить зависимость от искусственного интеллекта в своем популярном сетевом шутере Arc Raiders. Генеральный директор компании Патрик Седерлунд в интервью GamesIndustry.biz признал, что качество работы профессиональных актеров превосходит синтезированные голоса, и сообщил о массовой замене реплик, созданных нейросетью.

После релиза в октябре 2025 года игра, получившая высокие оценки критиков и ставшая одной из самых популярных в Steam, столкнулась с волной недовольства. Выяснилось, что многие внутриигровые фразы, например, при указании цели, были сгенерированы при помощи ИИ на основе голосов актеров, которые получили лишь разовое лицензионное вознаграждение. Ситуацию усугубило заявление руководства издателя Nexon о том, что использование ИИ - это неизбежный отраслевой стандарт.

Однако теперь позиция Embark изменилась. По словам Седерлунда, значительная часть голосовых линий в игре уже перезаписана с участием живых актеров. При этом Седерлунд пояснил, что студия не отказывается от технологии полностью, рассматривая ее в первую очередь как вспомогательный инструмент для продакшена. ИИ позволяет тестировать различные варианты реплик на этапе разработки, прежде чем приглашать актеров в студию.

В компании подчеркивают, что актерам оплачивается все проведенное в студии время, и их регулярно привлекают для работы над обновлениями. Что касается ИИ, то в исключительных случаях (например, для второстепенных объявлений локаций, не влияющих на погружение) Embark продолжит использовать синтез речи, но только при условии отдельной договоренности с актерами о лицензировании их голоса.