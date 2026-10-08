Разработчики шутера Arc Raiders прокомментировали падение онлайна в Steam

Исполнительный продюсер Embark Studios Александер Грёндаль дал интервью, в котором ответил на бурное обсуждение игровой аудиторией сокращения числа одновременных пользователей в цифровом сервисе Steam. Сессионный шутер на пике популярности в ноябре 2025 года привлекал почти 500 000 одновременных игроков, однако со временем эти показатели заметно снизились. По состоянию на 8 октября 2026 года суточный онлайн на персональных компьютерах колеблется в районе 43000 активных пользователей. Руководитель проекта откровенно признался, что подобные разговоры в сообществе вызывают у команды разработчиков смешанные и далеко не самые приятные чувства.

По словам создателей, текущее уменьшение количества активных игроков не стало для них неожиданностью или катастрофой. Авторы сознательно пошли на изменение графика выпуска обновлений, прекрасно понимая потенциальные риски для вовлечённости аудитории. Команда изначально сделала ставку на долгосрочное качество контента, а не на искусственное удержание пользователей частыми, но поверхностными патчами.

В то же время, когда мы изменили темп выпуска обновлений, мы также смирились с тем фактом, что в течение определённого периода времени у нас будет меньше игроков.

Разработчик подчеркнул, что создание качественных и масштабных дополнений вроде Frozen Trail требует значительных временных ресурсов. Студия сознательно выбрала стратегию более редких, но фундаментальных релизов, рассчитывая вернуть интерес геймеров по-настоящему глубокими нововведениями. Руководство Embark Studios уверено в правильности выбранного вектора развития и не намерено отступать от намеченного плана ради сиюминутного улучшения графиков.

Но, конечно, это не то, на что ты смотришь и думаешь: "О, это здорово". Я говорю не об этом. Но в то же время, когда вы принимаете решение, вы должны немного гнуть свою линию.

Вместо бесконечной гонки за удержанием аудитории разработчики решили полностью изменить рабочий процесс и официально перешли на шестимесячные контентные циклы. Руководство открыто советует фанатам спокойно делать перерывы и переключаться на другие видеоигры, когда в шутере заканчиваются текущие занятия. Студия считает такой подход более здоровым для индустрии, а оценить первые результаты новой стратегии пользователи смогут уже 8 октября 2026 года с выходом крупнейшего контентного обновления Frozen Trail.