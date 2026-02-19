Разрушительные ураганы накроют ARC Raiders уже на следующей неделе: Embark показала тизер обновления Shrouded Sky

Студия Embark Studios объявила о выходе нового состояния карты для ARC Raiders — обновления Shrouded Sky, которое станет доступно 24 февраля 2026 года. Уже на следующей неделе рейдерам предстоит столкнуться с ураганами, кардинально меняющими правила выживания на поверхности.

Разработчики предупреждают: речь идёт не просто о сильном ветре. Климат в южной Италии окончательно вышел из-под контроля, и экстремальная погода станет полноценной угрозой. Бег против ветра будет замедлять персонажа и стремительно расходовать выносливость, а метательные предметы — от гранат до дымовых шашек — начнут отклоняться из-за порывов.

Опасность представляют и летящие обломки: они повреждают щит и делают игрока заметнее. Впрочем, отказ от щита может дать преимущество в маскировке. Видимость во время урагана также снизится, усложняя ориентирование и повышая риск столкновения с ARC или другими рейдерами.

Главная награда за риск — редкие тайники Первой волны с ценным лутом. Испытать стихию и добычу можно будет уже 24 февраля.