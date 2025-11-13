Рейдеры, готовьтесь: крупное обновление для ARC Raiders приносит новую карту, квесты и важные правки

Разработчики объявили о масштабном обновлении для своего проекта, включающем открытие уединённого исследовательского центра в горах — Стелла Монтис. Игрокам предстоит помочь восстановить туннели и исследовать новые территории, включая карту Стелла Монтис, новые игровые предметы, квесты и событие для разблокировки сообщества. Среди новых противников появились матриарх и Шреддер, а также обновлённая механика ARC.

Обновление принесло серьёзные исправления движка и баланса. Уменьшена задержка движения персонажей на сервере, что исправляет проблему «десинхронизации» и делает бои более справедливыми. Исправлены ошибки с квестами и достижениями, а также оптимизирована работа ARC: уменьшена задержка между выстрелом и эффектами попадания, исправлено поведение врагов, предотвращены случаи проваливания сквозь местность.

Баланс предметов также изменился. Стоимость и материалы изготовления некоторых предметов были скорректированы. Опыт за уничтожение врагов и добычу деталей ARC теперь распределяется более справедливо: некоторые действия стали более ценными, другие — менее.

Разработчики улучшили анимации, поведение камеры, исправили баги с оружием, развертываемыми устройствами и звуковыми эффектами. Косметические проблемы также решены: члены группы больше не появляются с базовым внешним видом, а звуки дыхания и эффекты для Scrappy стали сбалансированными.

Карта получила значительные исправления: устранены клиппинг, провалы сквозь местность и ошибки взаимодействия с объектами. В Космопорту теперь требуется взлом для доступа в некоторые комнаты, а добыча скорректирована под новые условия. Пользовательский интерфейс стал удобнее: добавлена опция разделения стопок, подтверждения отчетов о игроках, улучшено отображение интеграции Discord.