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ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 562 оценки

Решение сменить внешний вид Селесты в Arc Raiders вызвало неоднозначную реакцию игроков

rustyfeeder rustyfeeder

Селеста — один из ключевых NPC в Arc Raiders. Она является негласным лидером Сперанцы в Толедо.

Ранее, 4 октября, креативный директор Embark Стефан Страндберг рассказал, чем было продиктовано данное решение.

Мы всегда стремились к тому, чтобы истории персонажей в ARC Raiders выглядели достоверными и позволяли игрокам полностью погрузиться в происходящее; ведь весь спектр человеческих эмоций и психологии играет ключевую роль как в сюжете, так и в игровом процессе.
Актеры играют важную роль в реализации этого замысла. Я хотел бы немного рассказать о том, как мы работаем над более точной передачей их естественной игры и переносом её в мир ARC Raiders, чтобы обеспечить игрокам максимальное погружение, — и начнем мы с Селесты.

В итоге эта попытка приблизить внешний вид NPC из игры к внешнему виду актрисы (Диана Гарднер) из реальной жизни вызвала споры в игровом сообществе. На форумах игры в Steam появились несколько тем с обсуждением данного момента.

Зачем они заменили прекрасную Селесту какой-то лошадью?
Старая Селеста или новая Селеста? Пожалуйста, проголосуйте.
Что, черт возьми, случилось с Селестой? Кто это одобрил? Я только что вернулся в игру после долгого перерыва, зашел, открыл Селесту и... что они с ней сделали и зачем? Честно говоря, я даже думаю удалить игру только из-за этого.

Так или иначе, очевидно Embark не собирается прислушиваться к мнению игроков в этом вопросе и будет дальше менять внешний вид NPC. Вопрос остается открытым — зачем и почему именно сейчас?

12
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Еще сильнее изуродовали...

7
Кей Овальд

Да, стала унылой лошадью. Но и раньше было как-то прямо таки так себе.

6
ModestDL

Была мерин - стала лошадь.

3
bysaturn

Стесняюсь спросить, а какой вариант новый?

2
Amsix

Повзрослела

1