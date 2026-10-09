Решение сменить внешний вид Селесты в Arc Raiders вызвало неоднозначную реакцию игроков

Селеста — один из ключевых NPC в Arc Raiders. Она является негласным лидером Сперанцы в Толедо.

Ранее, 4 октября, креативный директор Embark Стефан Страндберг рассказал, чем было продиктовано данное решение.

Мы всегда стремились к тому, чтобы истории персонажей в ARC Raiders выглядели достоверными и позволяли игрокам полностью погрузиться в происходящее; ведь весь спектр человеческих эмоций и психологии играет ключевую роль как в сюжете, так и в игровом процессе.

Актеры играют важную роль в реализации этого замысла. Я хотел бы немного рассказать о том, как мы работаем над более точной передачей их естественной игры и переносом её в мир ARC Raiders, чтобы обеспечить игрокам максимальное погружение, — и начнем мы с Селесты.

В итоге эта попытка приблизить внешний вид NPC из игры к внешнему виду актрисы (Диана Гарднер) из реальной жизни вызвала споры в игровом сообществе. На форумах игры в Steam появились несколько тем с обсуждением данного момента.

Зачем они заменили прекрасную Селесту какой-то лошадью?

Старая Селеста или новая Селеста? Пожалуйста, проголосуйте.

Что, черт возьми, случилось с Селестой? Кто это одобрил? Я только что вернулся в игру после долгого перерыва, зашел, открыл Селесту и... что они с ней сделали и зачем? Честно говоря, я даже думаю удалить игру только из-за этого.

Так или иначе, очевидно Embark не собирается прислушиваться к мнению игроков в этом вопросе и будет дальше менять внешний вид NPC. Вопрос остается открытым — зачем и почему именно сейчас?