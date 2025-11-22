Семилетняя битва Embark Studios за идеальный PvPvE: документальный ролик приоткрывает завесу разработки ARC Raiders

В первом эпизоде документального фильма, посвящённого истокам ARC Raiders, студия Embark Studios раскрыла долгий и непростой путь создания игры. Авторы показали, как проект за более чем семь лет разработки прошёл через кардинальные трансформации — от кооперативной PvE-тактики до хардкорного PvPvE-экшена с элементами экстракшна, в каком мы знаем его сегодня.

Изначально ARC Raiders задумывалась как игра, где команды игроков объединяются против гигантских роботов ARC. Разработчики хотели создать динамичное приключение, основанное на сотрудничестве и грамотном командном взаимодействии. Однако в процессе стало ясно, что чисто PvE-подход ограничивает потенциальную аудиторию и делает проект слишком нишевым. Так в игре появились PvP-механики, которые, по словам Embark, стали не просто элементом, а ключевой частью формулы.

В документальном фильме директор по анимации Дэвид Диксон рассказал о том, как команда стремилась сделать PvP доступным для всех — даже для тех, кто боится столкновений с «трайхардами». Разработчики поставили цель сбалансировать PvP так, чтобы игроки любого уровня мастерства могли получать удовольствие от сражений и участвовать в общем игровом цикле, даже если они не сильны в стрельбе. «Если мы хорошо сделаем свою работу, — говорит Диксон, — вы сможете найти что-то полезное в этом опыте, даже когда сталкиваетесь с более сильными противниками».

Когда ARC Raiders вышла в релиз, игра казалась свежей и дружелюбной: большинство участников стремились исследовать новый мир вместе. Но всего за несколько дней PvP-элемент начал стремительно доминировать. Каждая встреча между игроками превращалась в напряжённое противостояние, а кооперативный дух постепенно уступал место конкурентной борьбе. Тем не менее позитивные взаимодействия всё ещё встречаются, пусть и гораздо реже, чем на старте.

Несмотря на усиление PvP, ситуация не настолько радикальна, как в играх вроде Escape from Tarkov, где шанс на сотрудничество практически отсутствует. Сообщество ARC Raiders воспринимает происходящее как естественную часть PvPvE-цикла — эволюцию, которую в значительной степени предвидели и сами разработчики.

Документальный фильм показывает: путь ARC Raiders был далёк от прямолинейного. Он стал отражением экспериментов Embark Studios, их попыток найти баланс между кооперацией и конкуренцией — и создать игру, где человеческое поведение делает каждую сессию уникальной.