"Шлюзы для внедрения ИИ закрыты": Embark пересматривает подход к технологиям на фоне успеха Arc Raiders

Конец 2025 года в игровой индустрии прошёл под знаком ожесточённых споров о генеративном ИИ. К обсуждению подключились как гиганты вроде Activision, Krafton и Larian, так и Embark Studios — команда, выпустившая одну из самых успешных многопользовательских игр года. Arc Raiders быстро стала хитом, но одновременно оказалась в центре критики из-за использования системы преобразования текста в речь (TTS) для генерации голосовых реплик персонажей и внутриигровых сообщений.

Несмотря на негативную реакцию части аудитории, Arc Raiders не только удержалась на плаву, но и продолжает процветать, входя в число самых популярных игр в мире. Это породило вопрос: подтолкнёт ли такой успех Embark к более активному внедрению ИИ? В интервью PCGamesN директор по дизайну Arc Raiders Виргилий Уоткинс дал понять, что этого не произойдёт.

По его словам, студия не «склонилась ни в одну из крайностей». Использование TTS изначально было вынужденным решением — инструмент позволил озвучить персонажей в момент, когда у команды просто не было ресурсов на полноценную актёрскую работу. Теперь, когда Arc Raiders добилась коммерческого успеха, у Embark появились новые возможности, но это не означает автоматический переход к массовому использованию ИИ.

Уоткинс подчёркивает, что для студии любой инструмент — это прежде всего вопрос уместности и качества. Если технология не помогает достичь нужного художественного уровня, её применение ставится под сомнение. При этом Embark не собирается «открывать шлюзы для всех типов ИИ», даже несмотря на доказанный коммерческий успех проекта.

Разработчики признают существующие опасения игроков, в том числе критику качества TTS-озвучки, и не исключают, что в будущем зависимость от таких решений сократится. Однако полностью отказываться от ИИ студия тоже не намерена, рассматривая его как вспомогательный инструмент, а не замену творческой работе.

Таким образом, Arc Raiders остаётся примером того, как игра может добиться успеха вопреки спорам вокруг ИИ, а Embark — студией, которая предпочитает осторожный и прагматичный подход, ставя во главу угла качество и целостность игрового опыта.