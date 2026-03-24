Шреддеры вырываются наружу: обновление Flashpoint для ARC Raiders обещает новую угрозу

Студия Embark Studios подогревает интерес к крупному обновлению Flashpoint для ARC Raiders, намекая на серьёзные изменения в игровом мире. Судя по свежему тизеру, опасные Шреддеры могут покинуть пределы Стелла-Монтис и распространиться по карте.

В коротком ролике разработчики сопровождают тревожное сообщение фразой о том, что «кто-то забыл закрыть двери», а на фоне слышны характерные звуки этих машин. Ранее ведущий дизайнер Виргил Уоткинс уже намекал, что Шреддеры не останутся запертыми навсегда — и теперь, похоже, это «обещание» начинает сбываться.

Согласно дорожной карте на 2026 год, обновление Flashpoint добавит новое состояние карты, дополнительные угрозы ARC и другой контент. Однако пока неясно, ограничится ли всё побегом Шреддеров или игроков ждёт совершенно новый тип врагов.

Разработчики подтверждают, что релиз обновления состоится уже на следующей неделе. Flashpoint может стать одним из самых напряжённых этапов развития ARC Raiders, серьёзно изменив баланс сил и заставив игроков внимательнее следить за каждым шагом.