Shrouded Sky уже на горизонте: крупное контентное обновление ARC Raiders выйдет 24 февраля

Студия Embark Studios объявила дату релиза масштабного обновления Shrouded Sky для кооперативного шутера ARC Raiders. Апдейт станет доступен 24 февраля 2026 года. Анонс сопровождался атмосферным тизером, опубликованным в официальном аккаунте игры в X.

По словам разработчиков, Shrouded Sky добавит нового противника из фракции ARC, внесёт изменения в состояние игровой карты и представит новый «рейдерский проект», а также ряд других нововведений. При этом часть игроков выразила обеспокоенность возможным однообразием геймплея. В комментариях сообщество просит расширить арсенал оружия.

Ранее студия предупреждала, что в неделю перед релизом обновления других патчей не будет — команда полностью сосредоточена на подготовке Shrouded Sky. Параллельно разработчики занимаются расследованием влияния бага с дублированием предметов и намерены применять санкции к нарушителям.

Тем временем проект демонстрирует серьёзный коммерческий успех: суммарные продажи на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S превысили 14 миллионов копий, что позволило студии расширить штат и работать сразу над двумя новыми играми.