Шведский триумф: ARC Raiders признана игрой года на Nordic Game Awards 2026

Экшен-шутер ARC Raiders от шведской команды Embark Studios завоевал высшую награду «Игра года» на прошедшей церемонии Nordic Game Awards. Долгое время этот мультиплеерный проект оставался в шаге от главных триумфов, собирая номинации на таких престижных мировых шоу, как BAFTA, D.I.C.E. и TGA, однако забрать главный трофей ему удалось только на родной скандинавской сцене. Помимо звания игры года, проект также забрал статуэтки за лучшие технологические достижения и лучший звук.

В борьбе за главный приз ARC Raiders обошла четырех серьезных соперников: Split Fiction, Dune: Awakening, Battlefield 6 и My Winter Car. При этом для многих фаворитов ночь обернулась неудачей. Так, Split Fiction лидировала с четырьмя номинациями, но унесла домой лишь одну награду за лучший геймдизайн, а военный шутер Battlefield 6 и вовсе остался с пустыми руками, несмотря на попадание в три шорт-листа.

Полный список победителей Nordic Game Awards 2026:

Игра года : ARC Raiders — Embark Studios (Швеция)

: ARC Raiders — Embark Studios (Швеция) Лучший арт : The Midnight Walk — MoonHood (Швеция)

: The Midnight Walk — MoonHood (Швеция) Лучший геймдизайн : Split Fiction — Hazelight Studios (Швеция)

: Split Fiction — Hazelight Studios (Швеция) Лучшие технологии : ARC Raiders — Embark Studios (Швеция)

: ARC Raiders — Embark Studios (Швеция) Лучший звук : ARC Raiders — Embark Studios (Швеция)

: ARC Raiders — Embark Studios (Швеция) Лучшая семейная игра : LEGO Voyagers — Light Brick Studio (Дания)

: LEGO Voyagers — Light Brick Studio (Дания) Лучший дебют: Discounty — Crinkle Cut Games (Дания)

Премия Nordic Game Awards вручается каждую весну, объединяя игровых создателей из Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии. Помимо раздачи наград, событие служит ключевой площадкой для общения и обмена опытом в индустрии. В 2026 году церемония прошла под знаком безоговорочного лидерства шведских студий, которые забрали домой большую часть главных статуэток.