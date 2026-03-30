Сигнал тревоги: крупное обновление Flashpoint для ARC Raiders принесет новое оружие, угрозы и события

Радар Селесты фиксирует всё больше неизвестных сигналов — и это лишь начало масштабных изменений в Arc Raiders. Обновление Flashpoint, выходящее 31 марта, привнесёт новые угрозы, события и возможности, заставляя игроков отказаться от привычной тактики и адаптироваться к стремительно меняющимся условиям.

Разведчики уже докладывают о появлении новых типов ARC: Шреддеры вырываются из зоны изоляции, а в небе патрулируют машины с лазерным вооружением. Особую опасность представляет новый противник — «Испаритель», летающий ARC, атакующий разрушительными лазерами и меняющий привычные схемы боя. На карте также появляются громоздкие машины, известные как «Оценщики». Они не проявляют агрессии напрямую, но защищаются с помощью мощных патрулей, а внутри могут скрываться ценные ресурсы.

Flashpoint вводит новый тип активностей — операции ARC. Первой из них станет миссия «Тщательное изучение», где игрокам предстоит исследовать загадочный зонд-Оценщик и сражаться в условиях ограниченной добычи, делая каждое решение особенно важным. Здесь выживание напрямую зависит от экипировки и подготовки.

Обновление также расширяет арсенал: появляется пистолет-пулемет Canto, энергетический дробовик Dolabra с режимами стрельбы и «Катушка перенапряжения» — устройство, поражающее врагов электричеством. Кроме того, улучшена система крафта: теперь можно быстрее восполнять ресурсы и оптимизировать производство прямо из одного меню.

Не обошлось и без прогресса: теперь Плюшкин, ваш верный петух, может собирать больше видов добычи при должном уходе. А новые события и задания, включая строительство антенны с высоким коэффициентом усиления, намекают на ещё более масштабную угрозу, исходящую из глубин космоса.

Flashpoint обещает превратить мир игры в ещё более динамичную и опасную среду, где каждая вылазка — это риск, награда и борьба за выживание в мире, полном неизвестности.