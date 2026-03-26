ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.3 505 оценок

"Следите за небом": разработчики Arc Raiders тизерят нового врага перед обновлением Flashpoint

butcher69 butcher69

Студия Embark Studios развернула загадочную тизер-кампанию перед выходом крупного обновления Flashpoint для Arc Raiders, релиз которого намечен на 31 марта.

В коротком ролике разработчики намекают на появление нового противника: несколько рейдеров оказываются буквально испарены мощной атакой с неба. Судя по визуальным эффектам, речь идёт о лазерном оружии с электрическими разрядами, напоминающем способности «Королевы», но в ином масштабе.

Особое внимание привлекло сообщение от команды: «Следите за небом». Этот же намёк ранее прозвучал и от продюсера проекта Кайо Браги, который уклончиво ответил на вопрос о загадочных летающих объектах, замеченных игроками во время бурь.

Пока Embark Studios не подтверждает связь этих явлений с Flashpoint, однако сообщество уже строит теории. Известно, что более масштабное обновление Riven Tides с новым уровнем угрозы появится лишь в апреле, но свежие тизеры намекают: грядущее обновление может оказаться куда опаснее, чем ожидалось.

