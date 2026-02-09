Снег без праздников: "Заморозки" становятся постоянной угрозой в ARC Raiders

Погодное условие «Заморозки», впервые появившееся в ARC Raiders в рамках праздничного зимнего обновления Cold Snap, возвращается в игру — но на этот раз уже на постоянной основе. Embark Studios объявила, что с 10 февраля «Заморозки» войдут в регулярную ротацию условий карт наряду с «Уборщиком», «Скрытым бункером» и «Электромагнитной бурей».

Изначально Cold Snap задумывалось как временное тематическое событие: метели, толстый слой снега и повышенная опасность при передвижении по открытому пространству создавали атмосферу зимнего апокалипсиса и поддерживали праздничный режим. После окончания ивента условие логично убрали, освободив место для будущих новинок. Однако теперь разработчики решили вернуть его, объяснив это «спорадическими снегопадами» в мире игры — пусть и не самой логичной с точки зрения лора причиной.

Во время действия Cold Snap карты покрываются снегом, ухудшается видимость, а выход на улицу становится рискованным даже для опытных рейдеров. Несмотря на солнечные прогнозы в Топсайде, погодные башни вновь предсказывают снежные бури.

Сообщество встретило решение неоднозначно. Некоторые игроки назвали возвращение «Заморозок» переработкой старого контента, особенно учитывая, что условие убрали всего несколько недель назад. При этом дорожная карта ARC Raiders намекает на скорое появление нового погодного эффекта — предположительно «Токсичного болота», хотя его релиз может задержаться до трёх недель.