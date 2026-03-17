Сооснователь Embark Studios покинул студию после скандала с обвинениями в неподобающем поведении

Студия Embark Studios, известная по играм Arc Raiders и The Finals, объявила об уходе сооснователя и директора по контенту Роба Рунессона. Компания заявила, что стороны «по взаимному согласию» прекратили сотрудничество после появления обвинений в неподобающем поведении.

Скандал разгорелся в прошлом месяце, когда на стриме Twitch прозвучали утверждения о том, что Рунессон якобы поддерживал личные отношения со стримером The Finals и со временем начал требовать от него всё более откровенные услуги. По словам источника, стример чувствовал давление, поскольку продвижение его трансляций зависело от поддержки со стороны сотрудника студии.

Сообщается, что позже обеспокоенность по поводу ситуации была передана одному из представителей команды сообщества Embark, однако подтверждения о каких-либо действиях со стороны компании якобы не последовало.

В официальном заявлении студия подчеркнула, что после появления обвинений была немедленно нанята независимая юридическая фирма для проведения расследования. По итогам проверки доказательств, подтверждающих обвинения, найдено не было. Тем не менее руководство заявило, что сложившаяся ситуация стала «неустойчивой», поэтому было принято решение расстаться с Рунессоном.