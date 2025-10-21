Создатели ARC Raiders планируют поддерживать шутер в течение 10 лет

Дизайн-директор Embark Studios Вирджил Уоткинс рассказал, что команда планирует поддерживать предстоящий экстракшен-шутер ARC Raiders в течение десяти лет. Он добавил, что разработчики рассчитывают постоянно ориентироваться на отзывы фанатов.

При этом Уоткинс подчеркнул, что на данный момент Embark Studios не готова делиться подробной дорожной картой развития ARC Raiders после релиза. Коллектив не желает строить долгосрочные планы, которые могут в любой момент поменяться.

Впрочем, дизайн-директор экстракшен-шутера поспешил успокоить игроков, заверив, что ARC Raiders будет получать новый контент в виде дополнительных карт, цепочек заданий, видов врагов, оружия и тому подобного — команда уже запланировала ряд соответствующих патчей.

Думаю, внутри студии мы уже давно называем ARC Raiders «игрой на 10 лет». Именно к такому масштабу мы стремимся — и это во многом определяет тип и объем контента, который мы хотим в нее добавить.



Однако мы пока не на том этапе, чтобы обсуждать детали дорожной карты — такие вещи легко могут обернуться невыполненными обещаниями, если планы изменятся.



У нас запланирован контент на период после релиза и вскоре после него, но дальнейшие апдейты будут зависеть от того, как пройдет запуск — и уже потом мы начнем выпускать тот контент, который посчитаем необходимым.

ARC Raiders — PvPvE-шутер в духе Escape from Tarkov. События игры разворачиваются в мире, в котором произошел апокалипсис. Людям необходимо вступить в схватку с огромными машинами, которые атаковали Землю.

Релиз ARC Raiders состоится 30 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игру выпустят с русскими субтитрами. Цена шутера составляет 3220 рублей.