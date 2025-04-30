Стартовало закрытое тестирование ARC Raiders

Студия Embark начала рассылку приглашений на второе закрытое техническое тестирование своего грядущего PvPvE-экстракшн шутера ARC Raiders. Пользователи, получившие доступ к игре, активно делятся в сети первыми впечатлениями и обсуждают процесс получения заветных ключей.

Судя по многочисленным сообщениям на форумах вроде Reddit, система выдачи приглашений носит довольно случайный характер. Некоторые игроки, зарегистрировавшиеся на тестирование еще несколько месяцев или даже лет назад, до сих пор ожидают инвайта, в то время как другие, подавшие заявку совсем недавно, уже получили доступ. Счастливчикам рекомендуют внимательно проверять не только основную папку входящих сообщений электронной почты, но и раздел со спамом. Также были сообщения, что ключ на тестирование можно найти в своем профиле на официальном сайте Embark Games, даже если письмо с приглашением не приходило.

Разработчики также предусмотрели систему приглашений для друзей. Участники тестирования, проведя в игре не менее 30 минут и завершив 4 матча, получают возможность сгенерировать два кода-приглашения. Эти коды можно передать другим игрокам, которые не попали в основную волну рассылки, через специальную страницу на сайте Embark. Эта механика вызвала значительный интерес у сообщества, и многие пользователи просят поделиться с ними свободными ключами.

Первые отзывы об игровом процессе пока смешанные. Игроки хвалят техническое исполнение – хорошую оптимизацию, качественный звук и визуальную составляющую. В то же время, некоторые участники теста отмечают пока что ограниченное разнообразие противников и не слишком захватывающую систему добычи на начальных этапах игры, хотя и признают общий потенциал проекта. Напомним, ARC Raiders эволюционировала из кооперативного PvE-шутера в PvPvE-игру с элементами выживания и эвакуации.

Текущий этап закрытого тестирования продлится до 4 мая. Полноценный релиз ARC Raiders ожидается в 2025 году, и, согласно последней информации, игра будет распространяться по платной модели, а не free-to-play, как планировалось изначально.