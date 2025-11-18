Стример, активно продвигающий ARC Raiders, обвинил The Game Awards в "продажности" после объявления номинантов

Вчера вечером Джефф Кили наконец-то представил полный список категорий и номинантов на главную игровую премию года — The Game Awards 2025. Как и ожидалось, главным фаворитом церемонии стала Clair Obscur: Expedition 33, созданная молодой независимой командой, которая весь год собирала восторженные отзывы критиков и игроков. Однако подобный выбор жюри пришёлся по душе далеко не всем.
Особенно бурно на итоги объявления отреагировал известный стример Shroud, который на протяжении нескольких недель продвигал экстракшен-шутер ARC Raiders и открыто призывал фанатов голосовать именно за него в категории «игра года». Отсутствие проекта Embark Studios среди номинантов на главный приз стало для стримера поводом вновь обвинить премию в предвзятости.
Во время прямой трансляции Shroud резко высказался о нескольких претендентах, особенно о Death Stranding 2 и Donkey Kong Bananza, язвительно упомянув «любимые отношения Кили с Кодзимой» и «возможности крупных издателей». А когда выяснилось, что ARC Raiders получила лишь номинацию в категории «Лучший мультиплеер», стример заявил, что «мир просто не готов к внедрению ИИ в игры».
По словам Shroud, 2025 год стал «ещё одним сфабрикованным» для The Game Awards, а победителем, по его мнению, заранее станет Clair Obscur: Expedition 33, которая «заберёт дюжину наград». Несмотря на разочарование, он пообещал сыграть в тот проект, который в итоге получит титул «игры года», даже если считает премию «большой театральной постановкой».
В социальных сетях многие геймеры все еще не понимают такого отношения стримера к ARC Raiders. Безусловно это качественный экстракшен шутер с интересными механиками и динамичной стрельбой, но со своими недостатками - отмечают игроки. Из-за столь большой любви Shroud к шутере в сети даже появилась теория о том, что он якобы мог тайну купить акции студии несколько лет назад и частично профинансировал разработку ARC Raiders.
The Game Awards 2025 пройдёт 11 декабря, и, похоже, в этом году обсуждения вокруг церемонии будут не менее жаркими, чем сами номинации.
Пусть многопользовательские игры и дальше варятся в отдельной номинации. За звание игры года они не должны бороться. Overwatch в своё время незаслуженно получила звание лучшей игры года на The Game Awards.
Тоже того же мнения. Игру года должны получать сюжетные игры.
Ну, объективно, игра шикарная. Одна из лучших игр этого года. Как минимум еще номинации за звуковой дизайн заслуживает. Ну и вместо неё на игру года выдвигать Death Stranding 2 или Бананза это рофл. Если вторая еще "сомнительно, но ок", то про очередной щитдевер Кодзимы все забыли уже через сутки после релиза.
Нинька каждую номинацию занимает игру года своими марио и прочим шлаком из 80-ых в новой обёртке, тут уже ничего удивительно. Половина бюджета уходит на пиар и подкуп кого надо, другая на душиловку авторским правом и борьбой с пиратами.
Но и АРК - всего лишь гибрид таркова и пабжи, ничего сверхуникального для звания игры года там нет.
Звук хорош, но до ханта который вышел несколько лет назад и близко не дотягивает.
Обвинил в продажности. Тогда как сам получает за продвижение Арка деньги от разрабов. И это очередной рекламный ход.
Даже duckov интереснее чем этот радужный донтшутер с одно полыми персонажами и убогим редактором.
Что такое радужный донтшутер, где одно полые персонажи и редактор?
Он хардко-ко-ко-рный геймер, не может играть в пвпве где люди хотят закрывать пве контент не тратя время на пвп.
ах?еть какой известный. впервые слышу. ещё и топит за шляпу какую-то. сколько ему за это платят, интереснее всего.
ты че, в бункере живёшь?
Это очередной клоунич, который дальше снг-интернета не уходит и кичиться, что все ноунеймы.
я вообще не с СНГ, и смотрю больше англоязчных, балобал ПГшный. просто не малолетка, и гвностримеров не смотрю. иди обними свою лабубу и дрочи на айшоуспид0рга
он как выдающийся член самой влиятельной организации в мире не смог смолчать))
бот , прекрати писать чушь
Арк... это где в постапе, под гнётом машин, мешки с мясом весело стреляют друг в друга за кучку мусора?
"Эстракшн шутер года" точно, но так же точно, с подобной "сюжетной" частью, точнее её отсуствием, не игра года.
NO WAY
Точнее, открыто призывал фанатов голосовать именно за его МНЕНИЕ.
Типичные ЧСВ-стримеры.
Меня скорее удивляет что Арк не попал в номинацию "Лучший звуковой дизайн", ведь звуки в игре от чего угодно очень приятные.