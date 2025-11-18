Стример, активно продвигающий ARC Raiders, обвинил The Game Awards в "продажности" после объявления номинантов

Вчера вечером Джефф Кили наконец-то представил полный список категорий и номинантов на главную игровую премию года — The Game Awards 2025. Как и ожидалось, главным фаворитом церемонии стала Clair Obscur: Expedition 33, созданная молодой независимой командой, которая весь год собирала восторженные отзывы критиков и игроков. Однако подобный выбор жюри пришёлся по душе далеко не всем.

Особенно бурно на итоги объявления отреагировал известный стример Shroud, который на протяжении нескольких недель продвигал экстракшен-шутер ARC Raiders и открыто призывал фанатов голосовать именно за него в категории «игра года». Отсутствие проекта Embark Studios среди номинантов на главный приз стало для стримера поводом вновь обвинить премию в предвзятости.

Во время прямой трансляции Shroud резко высказался о нескольких претендентах, особенно о Death Stranding 2 и Donkey Kong Bananza, язвительно упомянув «любимые отношения Кили с Кодзимой» и «возможности крупных издателей». А когда выяснилось, что ARC Raiders получила лишь номинацию в категории «Лучший мультиплеер», стример заявил, что «мир просто не готов к внедрению ИИ в игры».

По словам Shroud, 2025 год стал «ещё одним сфабрикованным» для The Game Awards, а победителем, по его мнению, заранее станет Clair Obscur: Expedition 33, которая «заберёт дюжину наград». Несмотря на разочарование, он пообещал сыграть в тот проект, который в итоге получит титул «игры года», даже если считает премию «большой театральной постановкой».

В социальных сетях многие геймеры все еще не понимают такого отношения стримера к ARC Raiders. Безусловно это качественный экстракшен шутер с интересными механиками и динамичной стрельбой, но со своими недостатками - отмечают игроки. Из-за столь большой любви Shroud к шутере в сети даже появилась теория о том, что он якобы мог тайну купить акции студии несколько лет назад и частично профинансировал разработку ARC Raiders.

The Game Awards 2025 пройдёт 11 декабря, и, похоже, в этом году обсуждения вокруг церемонии будут не менее жаркими, чем сами номинации.