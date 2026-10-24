Стример Arc Raiders получил аппаратный бан за аимбот - до этого он сам спросил, почему его до сих пор не заблокировали

Стример aimkey, ранее публично интересовавшийся, почему его до сих пор не заблокировали в Arc Raiders, сообщил о получении аппаратного бана. По данным службы поддержки Embark Studios, расследование выявило систематические признаки аномального поведения, указывающие на использование аимбота. Сам стример отрицает обвинения и настаивает, что его заблокировали ошибочно.

20 октября aimkey опубликовал ролик с игровым процессом и задался вопросом, почему до сих пор не получил бан. Некоторые зрители сочли необычную точность и скорость прицеливания признаком использования читов. Три дня спустя стример сообщил о блокировке и заявил, что готов приехать в офис Embark, чтобы продемонстрировать свою игру разработчикам.

В опубликованном ответе сотрудник службы поддержки Embark объяснил, что специалисты обнаружили устойчивую последовательность аномальных действий, свидетельствующую об использовании аимбота. По их оценке, это нарушает правила игры. При этом публичных доказательств, которые позволили бы независимо проверить выводы компании, представлено не было. Поэтому утверждения разработчиков и стримера остаются противоположными версиями произошедшего.

Случай произошёл вскоре после того, как Embark объявила об ужесточении борьбы с читерами. Теперь за подтверждённое использование запрещённых программ полагается постоянная блокировка без предупреждений и повторных шансов. Студия также расширяет применение аппаратных банов, которые не позволяют запускать игру на конкретном компьютере.

Реакция сообщества Arc Raiders оказалась преимущественно положительной: некоторые игроки восприняли блокировку популярного стримера как признак того, что новые меры действительно работают. Однако сам по себе этот случай не позволяет судить об эффективности античита в целом. Вопрос о том, насколько обоснованно наказали aimkey, остаётся открытым — публично Embark изложила выводы своего расследования, но подробности проверки не раскрыла.