Стримерша обиделась на убийство в ARC Raiders и довела конфликт до бана и заявления в полицию

В сообществе ARC Raiders обсуждают громкий конфликт между стримерами NessieDoes и Peach, который начался с обычного игрового розыгрыша, а закончился баном, страйками на YouTube и даже обращением в полицию.

Во время одного из матчей NessieDoes играл со знакомым и встретил в игре стримершу Peach. Парни решили подшутить над ней: они сказали, что нашли баг и позвали девушку посмотреть. Когда она подошла ближе, её просто устранили — розыгрыш закончился мгновенной «смертью» персонажа и возвращением в лобби.

Peach восприняла ситуацию крайне эмоционально. На своей трансляции она начала открыто ругаться на игроков и отправила жалобу на NessieDoes прямо в игре. Позже сам стример зашёл на её эфир и попытался сгладить конфликт, написав в чат «GG» и «это всего лишь игра», однако это только усилило раздражение.

Через некоторое время игроки снова встретились в матче, и NessieDoes повторил тот же розыгрыш. Это окончательно разозлило Peach: она призвала свою аудиторию массово жаловаться на аккаунты стримера — как в ARC Raiders, так и на других платформах.

Дальше ситуация стала ещё серьезнее. Peach пригласила на стрим представителя Embark Studios, после чего аккаунт NessieDoes получил бан на 30 дней по обвинению в преследовании. Стример был уверен, что наказание несправедливо, и выпустил видео на YouTube, где показал записи матчей и объяснил, что встречи с Peach были случайными.

После публикации ролика разработчики пересмотрели ситуацию и сняли бан. Однако на этом конфликт не закончился: Peach отправила страйк на видео, заявив, что оно разжигает ненависть в её адрес.

Процедура оспаривания жалобы потребовала от NessieDoes раскрыть свои личные данные, которые в итоге стали доступны стримерше. После этого Peach заявила, что подала жалобу в органы интернет-безопасности и обратилась в полицию, обвинив оппонента в нарушении её безопасности в сети.

История быстро разошлась по интернету и вызвала бурную реакцию в сообществах Twitch, YouTube и Reddit. Многие пользователи считают реакцию стримерши чрезмерной и критикуют её действия, а также обвиняют разработчиков ARC Raiders в слишком быстром бане игрока. Из-за волны критики Peach даже закрыла свой аккаунт в X.