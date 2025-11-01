ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.7 154 оценки

Студия Embark раскрыла дорожную карту обновлений Arc Raiders до конца 2025 года

butcher69 butcher69

После успешного запуска Arc Raiders, нового экстракшен-шутера от Embark Studios — авторов The Finals, разработчики поделились дорожной картой контента, охватывающей оставшиеся месяцы 2025 года. Судя по ней, студия не намерена снижать темп и готовит два крупных обновления — «Северная линия» (North Line) и «Холодный рывок» (Cold Snap), которые выйдут в ноябре и декабре соответственно.

Первое обновление добавит свежую карту, двух новых противников-Арков, а также внутренние игровые предметы — вероятно, оружие и предметы. Игроков также ждёт событие с разблокировкой контента силами сообщества, что должно укрепить социальный элемент проекта.

Второе обновление, «Холодный рывок», принесёт зимнюю атмосферу — вместе с погодным эффектом «снегопад». Помимо этого, появится событие «Мерцающие огни», новая колода рейдера (аналог боевого пропуска) и возможность отправляться в экспедиции. Согласно прежним сообщениям Embark, релиз декабрьского патча ожидается около 14 декабря, совпадая с завершением первого сезона экспедиций.

Кроме того, создатели пообещали постоянное пополнение косметических предметов, испытаний и достижений — всё для того, чтобы удержать интерес игроков и не допустить спада активности, характерного для многих онлайн-шутеров. Судя по масштабам грядущих обновлений, Arc Raiders намерена закрепиться в числе главных сервисных игр конца 2025 года.

Комментарии:  2
Kieran Goth

Ну что ж, ждем, пока игра максимальный кайф. Тот случай, когда и геймплей увлекательный, и оптимизация топ, и внезапные забавные взаимодействия с игроками доставляют

1
Vinzed

Последний раз, такой вайб от игры ловил на релизе хеллдайверс 2. Но из-за постоянных багов и нерфов быстро забросил. Тут, вчера, тоже намудрили с патчем и сломали анимации приседа, благо спустя пару часов поправили. Надеюсь, таких проблем будет минимум в будущих обновах

1