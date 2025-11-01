Студия Embark раскрыла дорожную карту обновлений Arc Raiders до конца 2025 года

После успешного запуска Arc Raiders, нового экстракшен-шутера от Embark Studios — авторов The Finals, разработчики поделились дорожной картой контента, охватывающей оставшиеся месяцы 2025 года. Судя по ней, студия не намерена снижать темп и готовит два крупных обновления — «Северная линия» (North Line) и «Холодный рывок» (Cold Snap), которые выйдут в ноябре и декабре соответственно.
Первое обновление добавит свежую карту, двух новых противников-Арков, а также внутренние игровые предметы — вероятно, оружие и предметы. Игроков также ждёт событие с разблокировкой контента силами сообщества, что должно укрепить социальный элемент проекта.
Второе обновление, «Холодный рывок», принесёт зимнюю атмосферу — вместе с погодным эффектом «снегопад». Помимо этого, появится событие «Мерцающие огни», новая колода рейдера (аналог боевого пропуска) и возможность отправляться в экспедиции. Согласно прежним сообщениям Embark, релиз декабрьского патча ожидается около 14 декабря, совпадая с завершением первого сезона экспедиций.
Кроме того, создатели пообещали постоянное пополнение косметических предметов, испытаний и достижений — всё для того, чтобы удержать интерес игроков и не допустить спада активности, характерного для многих онлайн-шутеров. Судя по масштабам грядущих обновлений, Arc Raiders намерена закрепиться в числе главных сервисных игр конца 2025 года.
Ну что ж, ждем, пока игра максимальный кайф. Тот случай, когда и геймплей увлекательный, и оптимизация топ, и внезапные забавные взаимодействия с игроками доставляют
Последний раз, такой вайб от игры ловил на релизе хеллдайверс 2. Но из-за постоянных багов и нерфов быстро забросил. Тут, вчера, тоже намудрили с патчем и сломали анимации приседа, благо спустя пару часов поправили. Надеюсь, таких проблем будет минимум в будущих обновах