Студия Embark выпустила новый трейлер для своего extraction-шутера ARC Raiders, приурочив его ко второму этапу тестирования игры. В ролике разработчики показали несколько геймплейных кадров и поделились деталями сюжета. Игроки окажутся в роли рейдеров, исследующих Землю, разрушенную загадочной механизированной угрозой, известной как ARC.

Тестирование ARC Raiders пройдет с 30 апреля по 4 мая на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Заявки на участие можно подать через Steam и официальный сайт игры.

Студия Embark, основанная в 2018 году бывшим топ-менеджером Electronic Arts Патриком Содерлундом, ранее выпустила PvP-шутер The Finals.