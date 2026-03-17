Свежее обновление 1.20.0 сделало дробовик "Эль-Торо" менее смертоносным в ARC Raiders

Студия Embark Studios выпустила обновление 1.20.0 для своей игры на всех платформах. Игрокам рекомендуется перезапустить игру, чтобы изменения вступили в силу. Главным акцентом патча стал нерф популярного дробовика «Эль-Торо», о котором просили многие участники сообщества.

Разработчики скорректировали оружие, чтобы оптимизировать его урон в секунду и эффективность на дальних дистанциях, особенно в сочетании с чоком. Теперь «Эль-Торо» стал менее универсальным на низких уровнях улучшения и сильнее зависит от модификаций.

Конкретные изменения: урон от дроби уменьшен с 7,5 до 7, базовая скорострельность — с 43 до 38, рассеиваемость увеличена с 4,5 до 6. Время полной перезарядки выросло с 4,3 до 5,7 секунд, а время перезарядки в цикле с 0,8 и 0,5 секунд до 1 и 0,7 соответственно. Потеря урона из-за падения увеличена с 40% до 50%. Эти изменения делают позиционирование, использование укрытий и выбор момента атаки гораздо более важными для победы.

Кроме нерфа «Эль-Торо», обновление добавило наряд «Раухайд», две новые прически, исправило баги на картах «Дамба» и «Космопорт», а также снизило цену продажи энергетических патронов с 1000 до 200 монет. Разработчики подчеркнули, что будут внимательно следить за балансом оружия и вносить дополнительные корректировки при необходимости.

Так же был исправлен раздражающий баг, из-за которого звук горения от уничтоженных «Комет» и «Огненных шаров» не исчезал.

Обновление делает «Эль-Торо» менее доминирующим, но по-прежнему смертельным в умелых руках, добавляя глубины стратегии и тактического подхода в бою.