Свежий хотфикс для ARC Raiders исправил баги и стабилизировал сервера после обновления Shrouded Sky

Разработчики ARC Raiders оперативно выпустили патч спустя несколько дней после релиза обновления Shrouded Sky. Исправления затронули ключевые проблемы: улучшена стабильность серверов, что решило частые сбои соединения у игроков, а также устранён раздражающий баг, позволявший мгновенно восстанавливать перекат при нажатии приседа в нужный момент, что так же затрагивало и дробовик "Эль Торо"

Напомним, что Shrouded Sky добавило новое состояние карты «Ураган», ARC «Комета» и «Светлячок», сезонный проект и бесплатную колоду рейдера, расширяя возможности геймплея. Патч стал первым шагом команды по стабилизации игры и исправлению критических ошибок после масштабного апдейта.