"У игроков нет всей картины": глава Embark ответил на критику дорожной карты ARC Raiders

ARC Raiders удалось собрать внушительную аудиторию и закрепиться на фоне жёсткой конкуренции, однако недавняя публикация дорожной карты развития игры вызвала неоднозначную реакцию. Часть сообщества сочла запланированные обновления слишком скромными и усомнилась, что они смогут надолго удержать интерес к проекту.

В интервью IGN генеральный директор Embark Studios Патрик Сёдерлунд прокомментировал волну недовольства. Он отметил, что разработчики внимательно следят за реакцией игроков и понимают их разочарование. По его словам, если бы он сам оказался на месте сообщества, то, вероятно, испытывал бы схожие чувства — во многом из-за нехватки информации.

При этом Сёдерлунд пояснил, что студия сознательно не раскрывает полный график работ. Публикация всех внутренних планов, как он считает, может создать риски для разработки и привести к завышенным ожиданиям, которые команда не всегда сможет оправдать. Вместо этого Embark предпочитает двигаться поэтапно, постепенно внедряя новые механики и контент.

В качестве примера открытости он привёл подробные патчноуты, которые регулярно выходят вместе с обновлениями и, по мнению студии, отражают реальный объём проделанной работы. Глава Embark также подчеркнул, что команда не стремится обещать невозможное, но хочет обеспечить стабильную поддержку игры, оправдывающую её цену в 40 долларов.

По словам Сёдерлунда, с начала января разработчики работают в интенсивном режиме, стараясь как можно быстрее наполнить ARC Raiders новым контентом. В дорожной карте уже заявлены дополнительные карты и другие улучшения, однако сроки их появления остаются предметом обсуждения между студией и сообществом.