В ARC Raiders могут появиться бороды - фанаты заметили новую деталь в тизере Shrouded Sky

В ARC Raiders грядут изменения, которых игроки ждали с релиза. Студия Embark Studios представила тизер обновления Shrouded Sky и вместе с ним — неожиданную деталь, взбудоражившую сообщество: похоже, в игре наконец появится полноценная растительность на лице.

В коротком ролике, посвящённом новому состоянию карты «Hurricane», внимательные фанаты заметили рейдера с густой бородой. Это примечательно, потому что ранее все демонстрируемые в трейлерах и промоматериалах образы соответствовали реальным внутриигровым предметам кастомизации — причёскам, татуировкам и аксессуарам, которые уже доступны игрокам. Бороды среди них до сих пор не было.

Shrouded Sky выходит 24 февраля и добавит экстремальные погодные условия: ураганный ветер, летящий мусор и проливные дожди. Однако главным поводом для обсуждений стала именно возможная расширенная кастомизация персонажей. Сообщество давно просило добавить бороды, и теперь, судя по тизеру, разработчики готовы выполнить это желание.