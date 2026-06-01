В ARC Raiders может появиться режим без PvP - подробности утекли из закрытых тестов в Китае

Embark Studios запустила тестирование специальной китайской версии шутера ARC Raiders. Как это принято в местной индустрии, проект выйдет в Китае в виде отдельного клиента, адаптированного под строгие внутренние требования рынка.

Главной особенностью этой версии стал режим «Rebellion» (Восстание) со специфическими правилами PvP. По сообщениям участников теста, игроки изначально не могут наносить урон друг другу. Чтобы открыть огонь по союзникам, нужно намеренно активировать статус «восстания» — после этого игрок объявляется предателем и автоматически подсвечивается как враг для всех остальных участников матча. Кроме того, в игре заметили усложненный режим «Double King», который одновременно призывает на карту сразу двух сильных боссов: Королеву (Queen) и Матриарха (Matriarch).

Пока неизвестно, доберутся ли эти механики до глобальной версии ARC Raiders — разработчики из Embark Studios пока воздерживаются от официальных комментариев. Параллельно с этим авторы выпустили для игры патч 1.30, который скорректировал внутриигровую экономику и обновил систему безопасного хранения лута Expedition Vault.