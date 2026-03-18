В Arc Raiders обнаружили скрытую "магическую" систему, помогающую ИИ врагов

Разработчики Arc Raiders из Embark Studios рассказали о необычном механизме, который стоит за поведением вражеских машин. Оказывается, в игре существует скрытая система, которую сами создатели называют «магией».

О ней стало известно во время выступления на Game Developers Conference 2026. По словам специалиста по машинному обучению Мартина Сингха-Блома, «магия» используется в тех случаях, когда стандартная физика не справляется с задачами ИИ.

Суть системы в том, что враги получают специальные «подсказки» для движения — например, дополнительный импульс или крутящий момент, позволяющий им действовать в ситуациях, где обычные законы физики ограничивают поведение. При этом всё сделано так, чтобы игрок не замечал подвоха.

Особенно заметно это при повреждении противников. Даже потеряв несколько конечностей, некоторые машины всё ещё могут передвигаться почти нормально — именно благодаря этой «магии». Однако разработчики ограничили её использование: за чрезмерное применение система даже «штрафует» ИИ, чтобы сохранить реалистичность.

В итоге получился гибрид классического поведения NPC и машинного обучения, где скрытые механики помогают врагам адаптироваться к нестандартным ситуациям, оставаясь при этом незаметными для игрока.