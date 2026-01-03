В ARC Raiders отключили NVIDIA Filters - консольные и ПК-игроки оказались в равных условиях

В сообществе ARC Raiders разгорелась дискуссия после того, как у части ПК-игроков внезапно перестала работать функция NVIDIA Filters. Этот инструмент позволял настраивать изображение поверх игры — повышать яркость, контраст и видимость в тёмных зонах, что давало заметное преимущество в перестрелках, особенно против пользователей консолей.

На PlayStation 5 и Xbox Series X/S подобных возможностей нет, а в самой ARC Raiders до сих пор отсутствуют настройки яркости и гаммы. Поэтому NVIDIA Filters активно использовались на ПК для лучшего обнаружения врагов в тени, что многие игроки считали нечестным преимуществом.

Отключение фильтров заметили 1 января 2026 года. Часть сообщества предполагает, что это связано с намеренным решением Embark Studios, направленным на выравнивание условий между платформами. Другие считают, что речь идёт об ошибке или сбое в приложении NVIDIA, тем более что официальных комментариев от разработчиков или самой NVIDIA пока не последовало. При этом некоторые игроки утверждают, что у них фильтры всё ещё работают.

Реакция игроков оказалась неоднозначной. Одни называют отключение фильтров правильным шагом и даже «исправлением эксплойта», другие жалуются на плохую читаемость картинки и настаивают, что игре срочно нужны встроенные настройки изображения, особенно для OLED-мониторов.

Ожидается, что Embark Studios вернётся к активной поддержке ARC Raiders уже 6 января, когда должен выйти первый патч 2026 года. Возможно, именно тогда разработчики прояснят ситуацию с NVIDIA Filters и дальнейшими изменениями баланса.