В ARC Raiders отключили NVIDIA Filters - консольные и ПК-игроки оказались в равных условиях

В сообществе ARC Raiders разгорелась дискуссия после того, как у части ПК-игроков внезапно перестала работать функция NVIDIA Filters. Этот инструмент позволял настраивать изображение поверх игры — повышать яркость, контраст и видимость в тёмных зонах, что давало заметное преимущество в перестрелках, особенно против пользователей консолей.
На PlayStation 5 и Xbox Series X/S подобных возможностей нет, а в самой ARC Raiders до сих пор отсутствуют настройки яркости и гаммы. Поэтому NVIDIA Filters активно использовались на ПК для лучшего обнаружения врагов в тени, что многие игроки считали нечестным преимуществом.
Отключение фильтров заметили 1 января 2026 года. Часть сообщества предполагает, что это связано с намеренным решением Embark Studios, направленным на выравнивание условий между платформами. Другие считают, что речь идёт об ошибке или сбое в приложении NVIDIA, тем более что официальных комментариев от разработчиков или самой NVIDIA пока не последовало. При этом некоторые игроки утверждают, что у них фильтры всё ещё работают.
Реакция игроков оказалась неоднозначной. Одни называют отключение фильтров правильным шагом и даже «исправлением эксплойта», другие жалуются на плохую читаемость картинки и настаивают, что игре срочно нужны встроенные настройки изображения, особенно для OLED-мониторов.
Ожидается, что Embark Studios вернётся к активной поддержке ARC Raiders уже 6 января, когда должен выйти первый патч 2026 года. Возможно, именно тогда разработчики прояснят ситуацию с NVIDIA Filters и дальнейшими изменениями баланса.
Калсольщикам асист офнули?
В равных это когда с консоли можно будет софт запускать и при этом челы с мышками будут иметь аим ассист, вот тогда будет равенство.
P.S. Разжую для дебичей которые клоунов тыкают, у вас буквально в любой онлайн шутер играют читеры и буквально в любой шутер играют челы с аим ассистом на геймпаде, вы всё ноете что у вас несправедливость в этом плане вот я и сказал, что справедливо было бы, будь на мышке аим-ассист а на консолях читы.
Так там итак читаки лол. Я с консоли всегда в онлайне ограничение ставлю по платформам если игра позволяет, на пк даже в фатингах челы с софтом играют.
А я что, говорю что их нет? Я не понимаю как вы читаете и у вас рождается какой-то собственный смысл в тексте.
фильтры работают а если нет есть
В игре нет настроек яркости и гаммы? Консльщикам опять недодали )
им платный мультиплеер убрали?)
Эмбарк все дальше продолжают решать проблемы, которых нет, вместо того, чтобы взяться за действительно серьезные ошибки.
Если по теме: я играю с фильтрами(играл), но не только потому что нихрена не видно в самой игре, а ещё и потому, что у меня проблемы со зрением и в плохо освещенных местах я вижу отвратительно. Я понимаю, что это мои проблемы, но неприятно, когда закрывают возможность улучшить игровой опыт из-за какой-то "нечестности".
Да и тем более, многие на мониторах выставляли те же самые настройки гаммы, что и в фильтрах нвидиа и никак это невозможно отключить, так что теперь многие будут делать это через монитор, пока не надоест тыкать кнопки на мониторе.
У меня OLED. Никаких проблем с изображением и без фильтров
какой у тебя волшебный олед, сказочник
ОЛЕГ дерьмо по умолчанию.
Народ у меня вопрос, стоит ли играть в эту игру?
Когда вы сами научитесь за себя принимать решения?
Дак может разделить инвалидов и людей со всеми конечностями - и будет все честно.