В ARC Raiders отключили NVIDIA Filters - консольные и ПК-игроки оказались в равных условиях

IKarasik IKarasik

В сообществе ARC Raiders разгорелась дискуссия после того, как у части ПК-игроков внезапно перестала работать функция NVIDIA Filters. Этот инструмент позволял настраивать изображение поверх игры — повышать яркость, контраст и видимость в тёмных зонах, что давало заметное преимущество в перестрелках, особенно против пользователей консолей.

На PlayStation 5 и Xbox Series X/S подобных возможностей нет, а в самой ARC Raiders до сих пор отсутствуют настройки яркости и гаммы. Поэтому NVIDIA Filters активно использовались на ПК для лучшего обнаружения врагов в тени, что многие игроки считали нечестным преимуществом.

Отключение фильтров заметили 1 января 2026 года. Часть сообщества предполагает, что это связано с намеренным решением Embark Studios, направленным на выравнивание условий между платформами. Другие считают, что речь идёт об ошибке или сбое в приложении NVIDIA, тем более что официальных комментариев от разработчиков или самой NVIDIA пока не последовало. При этом некоторые игроки утверждают, что у них фильтры всё ещё работают.

Реакция игроков оказалась неоднозначной. Одни называют отключение фильтров правильным шагом и даже «исправлением эксплойта», другие жалуются на плохую читаемость картинки и настаивают, что игре срочно нужны встроенные настройки изображения, особенно для OLED-мониторов.

Ожидается, что Embark Studios вернётся к активной поддержке ARC Raiders уже 6 января, когда должен выйти первый патч 2026 года. Возможно, именно тогда разработчики прояснят ситуацию с NVIDIA Filters и дальнейшими изменениями баланса.

DisAssBella
консольные и ПК-игроки оказались в равных условиях

Калсольщикам асист офнули?

11
selfreaver
консольные и ПК-игроки оказались в равных условиях

В равных это когда с консоли можно будет софт запускать и при этом челы с мышками будут иметь аим ассист, вот тогда будет равенство.

P.S. Разжую для дебичей которые клоунов тыкают, у вас буквально в любой онлайн шутер играют читеры и буквально в любой шутер играют челы с аим ассистом на геймпаде, вы всё ноете что у вас несправедливость в этом плане вот я и сказал, что справедливо было бы, будь на мышке аим-ассист а на консолях читы.

8
Sova Aleykum

Так там итак читаки лол. Я с консоли всегда в онлайне ограничение ставлю по платформам если игра позволяет, на пк даже в фатингах челы с софтом играют.

3
selfreaver Sova Aleykum
Так там итак читаки лол

А я что, говорю что их нет? Я не понимаю как вы читаете и у вас рождается какой-то собственный смысл в тексте.

3
DezkQ

фильтры работают а если нет есть

а
а
6
yrroodd

В игре нет настроек яркости и гаммы? Консльщикам опять недодали )

5
Finni24
консольные и ПК-игроки оказались в равных условиях

им платный мультиплеер убрали?)

4
Morpex333

Эмбарк все дальше продолжают решать проблемы, которых нет, вместо того, чтобы взяться за действительно серьезные ошибки.

Если по теме: я играю с фильтрами(играл), но не только потому что нихрена не видно в самой игре, а ещё и потому, что у меня проблемы со зрением и в плохо освещенных местах я вижу отвратительно. Я понимаю, что это мои проблемы, но неприятно, когда закрывают возможность улучшить игровой опыт из-за какой-то "нечестности".

Да и тем более, многие на мониторах выставляли те же самые настройки гаммы, что и в фильтрах нвидиа и никак это невозможно отключить, так что теперь многие будут делать это через монитор, пока не надоест тыкать кнопки на мониторе.

2
DanteAwake

У меня OLED. Никаких проблем с изображением и без фильтров

2
создатель русского репа

какой у тебя волшебный олед, сказочник

4
DezkQ

ОЛЕГ дерьмо по умолчанию.

FireLion1993

Народ у меня вопрос, стоит ли играть в эту игру?

Manrin

Когда вы сами научитесь за себя принимать решения?

Manrin

Дак может разделить инвалидов и людей со всеми конечностями - и будет все честно.