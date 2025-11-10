В ARC Raiders появились электромагнитные бури, ночные рейды и таинственный бункер

Embark Studios выпустила для ARC Raiders новое обновление, добавляющее новые условия на картах, в том числе таинственный подземный бункер в районе космопорта. Новые возможности существенно меняют игровой опыт, предлагая беспрецедентные задачи и головоломки, которые еще предстоит решить сообществу.

Среди основных нововведений, появившихся за прошедшие выходные, - это ночные рейды на Blue Gate, электромагнитные бури (на территории Dam Battleground, Spaceport и Blue Gate), а также скрытый бункер на Spaceport. Также на карте Blue Gate теперь можно увидеть событие Harvester, которое ранее было доступно только на Dam Battlegrounds. Но самый интригующий элемент - это, пожалуй «Скрытый бункер». Это событие требует от игроков включения нескольких антенн по всей карте, что, в свою очередь, открывает двери в юго-западной части карты.

Сообщество ARC Raiders убеждено, что внутри подземного объекта хранятся нераскрытые секреты. В мегапотоке на Reddit уже началось подробное исследование бункера, в ходе которого были обнаружены странные машины и явно неработающие электрические цепи, разбросанные по всему объекту.

Что касается терминалов данных, многие игроки считают, что за ними кроется дополнительная функциональность: важно отметить, что с этой недели в игре действует еженедельное задание, связанное с загрузкой данных. Возможно, эти терминалы будут служить в основном для получения дополнительных очков опыта и выполнения еженедельных заданий..

Пока сообщество продолжает исследовать возможные секреты бункера, ARC Raiders отметила еще одну важную веху: в минувшие выходные в игре был побит очередной рекорд по количеству одновременных игроков, показав непрерывный рост после релиза и оставаясь на вершине списков самых популярных игр в Steam.