В ARC Raiders появился сайт с "контрактами" на игроков - предательство другого игрока можно отметить и "заказать" его

Вокруг ARC Raiders разгорелась активная дискуссия: в сети стремительно набрал популярность сайт Speranza Bounties. Платформа позволяет игрокам формировать списки целей и публиковать своеобразные «контракты» внутри игрового сообщества.

На Speranza Bounties любой желающий может назначить награду за голову другого игрока, указав конкретные причины. Чаще всего речь идёт о поведении вроде предательства союзников, засады у точки эвакуации или кражи лута. Среди типичных «меток» встречаются формулировки вроде voice chat snake (притворяется союзником и предаёт), vault vulture (ворует добычу) или ситуации с атакой на эвакуации.

Игроки активно жалуются, что предательства и «удары в спину» стали одной из главных особенностей игры. В ARC Raiders часто происходят ситуации, когда игрок сначала ведёт себя дружелюбно, помогает в бою или делится ресурсами, а затем внезапно атакует у точки эвакуации или после раздела лута. Многие отмечают, что именно такие моменты — от засад до притворного сотрудничества — сделали атмосферу более напряжённой, но одновременно вызвали волну недовольства и недоверия внутри сообщества.

Популярность сайта объясняется его необычным подходом к взаимодействию игроков: он усиливает соревновательный элемент и добавляет дополнительный слой напряжения. В результате вокруг ARC Raiders формируется уникальная экосистема, где социальные механики выходят за пределы самой игры.