В ARC Raiders предметы, утраченные из-за читеров, автоматически возвращаются игрокам

Студия Embark Studios внедрила в шутер ARC Raiders систему, которая автоматически возвращает игрокам предметы, утраченные из-за «нечестной игры», такой как читерство или взлом.

В экстракционных шутерах потеря лута — неотъемлемая часть игрового процесса. Однако ситуация кардинально меняется, когда добыча, добытая тяжёлым трудом, теряется из-за действий читеров.

В ARC Raiders, если вас обокрали с использованием нечестных методов, вы автоматически получите свои вещи обратно. Как показал аккаунт ARC Radar в X (ранее Twitter), игроки получают внутриигровое сообщение от разработчиков:

Ваши предметы были утеряны из-за нечестной игры, но мы смогли вернуть их вам! Теперь они доступны для получения, и вы можете взять их с собой в следующее путешествие на Поверхность. Мы стремимся создать среду, где геймплей основывается на навыках, командной работе и веселье, а не на нечестных преимуществах. Спасибо, что вы с нами в этой миссии! Вместе мы делаем ARC Raiders честным и увлекательным опытом для всех.

Примечательно, что, согласно обсуждению на Reddit, возврат предметов происходит автоматически — игроку не требуется подавать жалобу или отчет о читере. Система сама обнаруживает инцидент и возвращает утраченное.

Точное определение «нечестной игры» от разработчиков пока не раскрыто, но, вероятно, под этот термин подпадают любые формы читерства, взлома или кражи предметов способами, которые нарушают правила игры.