В ARC Raiders предметы, утраченные из-за читеров, автоматически возвращаются игрокам

Студия Embark Studios внедрила в шутер ARC Raiders систему, которая автоматически возвращает игрокам предметы, утраченные из-за «нечестной игры», такой как читерство или взлом.
В экстракционных шутерах потеря лута — неотъемлемая часть игрового процесса. Однако ситуация кардинально меняется, когда добыча, добытая тяжёлым трудом, теряется из-за действий читеров.
В ARC Raiders, если вас обокрали с использованием нечестных методов, вы автоматически получите свои вещи обратно. Как показал аккаунт ARC Radar в X (ранее Twitter), игроки получают внутриигровое сообщение от разработчиков:
Ваши предметы были утеряны из-за нечестной игры, но мы смогли вернуть их вам! Теперь они доступны для получения, и вы можете взять их с собой в следующее путешествие на Поверхность. Мы стремимся создать среду, где геймплей основывается на навыках, командной работе и веселье, а не на нечестных преимуществах. Спасибо, что вы с нами в этой миссии! Вместе мы делаем ARC Raiders честным и увлекательным опытом для всех.
Примечательно, что, согласно обсуждению на Reddit, возврат предметов происходит автоматически — игроку не требуется подавать жалобу или отчет о читере. Система сама обнаруживает инцидент и возвращает утраченное.
Точное определение «нечестной игры» от разработчиков пока не раскрыто, но, вероятно, под этот термин подпадают любые формы читерства, взлома или кражи предметов способами, которые нарушают правила игры.
Типичное рещение всех ебланов создающих онлай игры - не бороться с читерами а заниматься компесацией игрокам свою полную ничтожность и рукожoпость.
Пока "ебланы" на покупателях спонсируют такой подход, такое будет и дальше продолжаться
Есть ли античит в игре?
есть, и один из лучших, но он как и любой другой обходится
ARC Raiders использует античит Easy Anti-Cheat (EAC)
То есть это про EAC выше сказали, что он один из лучших?