В ARC Raiders принимают "строгие меры" против пользователей, дублирующих предметы и активно внедряют античит Denuvo

В ARC Raiders предупредили, что игроки, пытавшиеся дублировать предметы, могут столкнуться со строгими мерами, а также объявили о том, что античит-система Denuvo будет играть более важную роль в мониторинге многопользовательского режима игры. Одна из первых подобных уязвимостей обнаружилась, когда игроки нашли способ дублировать оружие и боеприпасы, что на некоторое время сделало PvP в ARC Raiders недоступным для некоторых пользователей.

Когда количество багов с дублированием предметов в ARC Raiders достигло пика, Embark Studios объявила о первой волне строгих мер против игроков, которые «чрезмерно» злоупотребляли ими. Однако аналогичные уязвимости продолжают распространяться среди игроков, что, по-видимому, побудило Embark Studios ужесточить свои правила.

16 июня 2026 года Embark Studios выпустила обновление 1.33.0 для ARC Raiders, включающее ряд незначительных изменений и исправлений ошибок. В примечаниях к патчу также содержалось объявление о багах с дублированием предметов, указывающее на более строгие меры против игроков, злоупотребляющих ими.

Мы сосредоточились на решении проблемы дублирования предметов и принятии строгих мер против причастных к этому лиц», — говорится в примечаниях к патчу. В рамках наших постоянных усилий по борьбе с нечестной игрой», — добавили в Embark Studios, — мы продолжаем расширять доступ к Denuvo Anti-Cheat для большего числа игроков.

Справедливости ради, недавнее заявление Embark Studios предполагает, что более строгие меры станут результатом более тщательного процесса.

«Это детальная, методичная работа, и мы искренне ценим ваше терпение, пока мы её проводим», — говорится в сообщении разработчиков.

Однако пока неясно, окажет ли медленный процесс необходимый сдерживающий эффект, чтобы остановить игроков ARC Raiders от использования багов и сбоев. В игре также есть несколько других сбоев, таких как проблемы с «прохождением сквозь стены», которые могут потребовать аналогичного решения, хотя пока неясно, приведут ли они также к более строгим мерам.

Студия также анонсировала новое внутриигровое сообщение, призванное информировать игроков, сообщающих о читерах, и держать их в курсе действий команды по борьбе с нарушениями. Игроки будут получать «Уведомление о действиях» всякий раз, когда их сообщение приводит к действиям со стороны команды разработчиков, например, к блокировке аккаунта игрока, на которого поступила жалоба. Они также продолжат получать сообщения о компенсации за потерянные предметы, которые будут возвращены в их инвентарь после того, как их потерял идентифицированный читер в ARC Raiders.

Пока что фанатам придётся подождать дальнейших обновлений от команды разработчиков, чтобы увидеть, как меры по борьбе с использованием багов повлияют на PvP в ARC Raiders. Embark Studios скорректировала периодичность обновлений, увеличив интервалы между крупными релизами контента. В результате следующая крупная волна изменений для ARC Raiders ожидается в октябре 2026 года, а студия тем временем продолжает выпускать патчи и исправления ошибок.