В ARC Raiders стартовала пятая экспедиция - обновление 1.45.0 добавило новый проект и подготовило удаление кредитов

В ARC Raiders вышло обновление 1.45.0, ставшее последним крупным Live Update перед 8 октября. Патч запустил пятую экспедицию, добавил проект «Восхождение на гору», новый комплект Hornet Hunter и внёс изменения, связанные с будущим отказом от валюты Кредитов.

В рамках нового сюжетного этапа рейдеры обнаружили загадочные фантомные сигналы ARC, которые обеспокоили Шани. Их источник находится в горном хребте за пределами зоны действия системы Tubes. Аполлон ищет экспериментальный способ добраться до этого района и обращается за помощью к игрокам.

Во время события Bird City также появились созданные сообществом резиновые уточки, которые можно разместить в собственном убежище.

Отдельно разработчики предупредили о скором исчезновении Кредитов. Использовать валюту можно будет до 8 октября, после чего её полностью выведут из игры одновременно с переработкой боевых пропусков Raider Decks. Уже полученные награды сохранятся, а содержимое старых колод перенесут в новую систему наград.

Обновление принесло и технические изменения. Разработчики обновили Unreal Engine с версии 5.3 до 5.7, улучшили стабильность игры на PS5, переработали привязку быстрого выбора предметов, уменьшили раскачивание Aphelion и добавили новый уровень критической перегрузки. Кроме того, исправлен ряд проблем с интерфейсом, звуком, матчмейкингом и игровым процессом.

Обновление 1.45.0 уже доступно, а следующая крупная волна изменений ARC Raiders ожидается после 8 октября.