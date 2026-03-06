В ARC Raiders вышел хотфикс: исправления экспедиций и отключение Discord SDK

Студия Embark Studios выпустила небольшой хотфикс для ARC Raiders, в котором разработчики внесли ряд технических исправлений. Обновление затрагивает несколько проблем, обнаруженных игроками во время недавних сессий.

Одним из изменений стало отключение регистрации данных через SDK сервиса Discord. Ранее система могла фиксировать избыточную информацию о пользователях, однако в студии подчеркнули, что персональные данные игроков не покидали их устройства. В дальнейшем разработчики планируют провести дополнительную проверку, чтобы исключить появление подобных ситуаций.

Также команда вручную отправила награды игрокам, которые столкнулись с ошибкой и не смогли присоединиться к экспедиции. Пользователям рекомендуют проверить статус своего рейдера, а если проблема с наградами не решена — обратиться в службу поддержки и отправить отчёт об ошибке с указанием отсутствующих предметов.