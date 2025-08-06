В EA почему-то не терпят, когда игроки вспоминают бывших разработчиков Battlefield и их новую игру ARC Raiders

Примечательно, что перед скорым запуском открытой беты новой Battlefield игроки все чаще вспоминают прошлое серии и её создателей, которые отвечали за лучшие её части. С большим удивлением геймеры обнаружили, что свободно эту тему им не дает обсудить странная цензура Electronic Arts. Как оказалось, в компании явно не любят, когда пользователи вспоминают бывшего директора DICE и детище его новой команды под названием ARC Raiders.

Игроки заметили, что при попытке написать в чате EA название игры «ARC Raiders», сообщение автоматически цензурируется и превращается в набор хештегов (#####). Один из пользователей в качестве эксперимента вводил в чат названия других популярных шутеров-конкурентов, таких как Call of Duty, GTA, Fortnite и Escape From Tarkov, — все они отображались корректно. Блокировке подверглось только название ARC Raiders.

Причина такой избирательной цензуры, скорее всего, кроется в личной истории. Студию Embark, которая разрабатывает ARC Raiders, основал и возглавляет Патрик Содерлунд. Этот человек — бывший исполнительный вице-президент Electronic Arts и, что самое важное, бывший генеральный директор студии DICE, главного разработчика всей серии Battlefield. В 2018 году Содерлунд покинул EA после более чем десятилетней карьеры и основал собственную студию.

Похоже, что в преддверии выхода новой Battlefield, издатель таким нетривиальным способом пытается оградить игроков от упоминаний прямого конкурента, созданного их же бывшим ключевым сотрудником. Сам шутер ARC Raiders после успешного бета-тестирования в апреле этого года готовится к полноценному релизу 30 октября. А Battlefield 6 выйдет в том же месяце, но раньше — 10 октября.