"В игре о трагедии замены людей роботами вы заменили людей роботами": Eurogamer разгромил ARC Raiders за ИИ-озвучку

Рецензия от авторитетного издания Eurogamer, в которой кооперативному шутеру ARC Raiders от Embark Studios выставили оценку 2/5 баллов преимущественно из-за использования генеративного ИИ для озвучки персонажей, вызвала бурю негодования среди поклонников игры и серьезно ударила по ее рейтингу на агрегаторе Metacritic.
В то время как большинство рецензентов хвалят игровой процесс и визуальную составляющую проекта, обозреватель Eurogamer в своей разгромной статье сконцентрировался на этических и художественных аспектах использования искусственного интеллекта.
Рецензент указывает на вопиющее противоречие между темой игры и методом ее создания. ARC Raiders - это история о том, как человечество было изгнано под землю расой враждебных роботов. По иронии, разработчики заменили людей-актеров роботами для озвучки.
Вы сделали игру о трагедии замены людей роботами, заменяя людей роботами! - пишет автор.
Издание утверждает, что душа и уникальность подобных игр рождаются в случайных моментах человеческого взаимодействия - в забавных фразах и уникальной интонации живых игроков. Пользоваться этой социальной составляющей для успеха, при этом пренебрегая человеческим трудом в разработке, по мнению Eurogamer, демонстрирует "отсутствие художественной целостности".
Низкий балл от Eurogamer резко контрастирует с более высокими оценками от других изданий и вызвал раскол в сообществе. В то время как одни игроки в поддерживают позицию издания, называя использование ИИ неприемлемым, другие считают, что рецензент перегибает палку, уделяя чрезмерное внимание второстепенному элементу игры.
Просто напоминаю - Eurogamer поставили Веилгарду 5 из 5, а Kingdom Come: Deliverance 2 всего 3 из 5. Это абсолютные клоуны. ИИ-озвучка для ДОНТ ШУТ. Игроки в ярости и уже удаляют игру.
Клоуны, это мягко сказано.
Они бг3 поставили 3/5
Плевать. Игра хорошая.
Рецензент переживает из-за того, что скоро рецензентов тоже заменят на ИИ. Иии будут играм с ИИ прилетать 10-ки от железяк)
У людей еще из-за этого бомбит.
Ага, а еще у них в игре, где взбунтовался ИИ и начал убивать людей, используется обучаемый и масштабируемый ИИ, который убивает виртуальных людей!
Вместо геморроя с актерами и часов записи загнали 20 фраз в нищую нейронку, оптимизировав бюджет и сроки. Ужас. Так еще УЕ(бан) 5 оптимизировали, вообще негодяи!
и в чем они неправы ?
В игре люди обычно сами в войс говорят, а озвучка у пары эмоций и так хороша, даже если и сделана с помощью ии. Так что это всё чушь.