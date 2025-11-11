"В игре о трагедии замены людей роботами вы заменили людей роботами": Eurogamer разгромил ARC Raiders за ИИ-озвучку

Рецензия от авторитетного издания Eurogamer, в которой кооперативному шутеру ARC Raiders от Embark Studios выставили оценку 2/5 баллов преимущественно из-за использования генеративного ИИ для озвучки персонажей, вызвала бурю негодования среди поклонников игры и серьезно ударила по ее рейтингу на агрегаторе Metacritic.

В то время как большинство рецензентов хвалят игровой процесс и визуальную составляющую проекта, обозреватель Eurogamer в своей разгромной статье сконцентрировался на этических и художественных аспектах использования искусственного интеллекта.

Рецензент указывает на вопиющее противоречие между темой игры и методом ее создания. ARC Raiders - это история о том, как человечество было изгнано под землю расой враждебных роботов. По иронии, разработчики заменили людей-актеров роботами для озвучки.

Вы сделали игру о трагедии замены людей роботами, заменяя людей роботами! - пишет автор.

Издание утверждает, что душа и уникальность подобных игр рождаются в случайных моментах человеческого взаимодействия - в забавных фразах и уникальной интонации живых игроков. Пользоваться этой социальной составляющей для успеха, при этом пренебрегая человеческим трудом в разработке, по мнению Eurogamer, демонстрирует "отсутствие художественной целостности".



Низкий балл от Eurogamer резко контрастирует с более высокими оценками от других изданий и вызвал раскол в сообществе. В то время как одни игроки в поддерживают позицию издания, называя использование ИИ неприемлемым, другие считают, что рецензент перегибает палку, уделяя чрезмерное внимание второстепенному элементу игры.