В новом патче ARC Raiders закрыли дыры на картах и исправили баги

Embark Studios выпустила свежее обновление для кооперативного шутера ARC Raiders, нацеленное на устранение самых раздражающих проблем, которые в последние недели портили игровой опыт. Главной бедой стали игроки, научившиеся выходить за пределы карты и превращаться в фактически неуязвимых противников. Они проваливались сквозь стены, использовали багованные зиплайны и продолжали атаковать других, оставаясь вне досягаемости.

Теперь ситуация изменилась: зиплайн, позволявший нарушителям выходить за пределы карты Стелла Монтис, удалён. Также исправлена коллизия в Синих Вратах, из-за которой можно было перепрыгнуть или провалиться сквозь стену. Разработчики поправили и проблемы с материалами — некоторые объекты больше не пропускают пули и не становятся «слепыми зонами» для ARC. В Космопорте закрыта ещё одна брешь: стена, которую раньше можно было простреливать из-за ошибки коллизии, теперь работает корректно.

Помимо исправлений, команда обновила график выхода патчей. Теперь обновления и ротация товаров в игровом магазине будут появляться по вторникам, хотя и не каждую неделю. Перед праздниками студия берёт небольшой перерыв, чтобы в январе вернуться с новыми силами и свежим контентом.

А пока игрокам предлагают подготовиться к следующему патчу — «Холодный рывок», который выйдет во вторник и принесёт ещё больше исправлений и новинок. Embark Studios обещает продолжить активно отслеживать критические проблемы, даже несмотря на праздничную паузу, чтобы ARC Raiders встречал Новый год в куда более стабильном состоянии.