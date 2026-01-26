Ветер перемен в ARC Raiders: крупное обновление Headwinds стартует 27 января и обновит подбор игроков

Embark Studios объявила о запуске нового сезона Headwinds для ARC Raiders — обновление выйдет уже во вторник, 27 января 2026 года. Патч принесёт в игру не только свежий контент, но и важные системные изменения, направленные на опыт высокоуровневых игроков.

Главным нововведением станет отдельный уровень подбора матчей для рейдеров, достигших 40-го уровня и выше. Разработчики рассчитывают, что новая система сделает сражения более честными и напряжёнными, сведя вместе игроков с сопоставимым опытом. Кроме того, патч Headwinds добавит новые косметические предметы и изменённое состояние карты.

Embark Studios подчёркивают, что Headwinds — лишь отправная точка масштабной дорожной карты развития ARC Raiders, рассчитанной как минимум до апреля 2026 года. В ближайшие месяцы авторы намерены регулярно выпускать новые обновления и расширять возможности проекта.

ARC Raiders вышла во второй половине 2025 года и стала крупным хитом: продажи превысили 12 миллионов копий.