Вместо пуль - доверие: ARC Raiders готовится к запуску кооперативного события Shared Watch

Embark Studios официально анонсировала новое ограниченное по времени событие для ARC Raiders под названием Shared Watch («Совместный дозор»). Оно стартует 10 февраля и продлится две недели — до 24 февраля. Впервые с момента запуска игры в 2025 году разработчики делают столь явный акцент на PvE и вынужденное сотрудничество между незнакомыми игроками.
ARC Raiders как PvPvE-шутер всегда оставляла свободу выбора: вступать в бой с другими рейдерами, держать нейтралитет или пытаться сотрудничать. Однако в рамках Shared Watch баланс намеренно смещён в сторону командной работы. Игроков будут поощрять объединяться прямо во время рейдов, чтобы вместе противостоять ARC-машинам и получать награды.
О событии стало известно благодаря короткому тизеру, опубликованному в соцсетях. В ролике показано, как два рейдера спонтанно заключают союз: прикрывают друг друга, совместно уничтожают врагов, поднимают павших союзников и даже используют внутриигровые музыкальные инструменты. Официальный слоган события звучит предельно ясно: «Ты прикрываешь мою спину — я прикрываю твою».
Сообщество уже активно обсуждает, насколько глубоко кооперативные механики будут интегрированы в Shared Watch и станет ли это событие тестом для будущих изменений в структуре игры. Одно ясно точно: в феврале Сперанца станет немного дружелюбнее.
Заходишь в pvp игру пострелять, а тебя за это осуждают и события коопные подкидывают...жесть, куда катится мир?
Это pve игра к которой впоследствии прикрутили pvp...
клоун, читать научись. игра изначально pve-pvp. разрабы pvp прикрутили в последний момент. хочется стрелять катись в кс или пабг.
Ха, нетакуся порвался. Хочешь небыть опущеным катись в симс
Это шутер или что ? Парад доверия … Тогда просто уже введите pve и дело с концом -_-
Ля это и есть pve игра изначально. Там уже к готовой игре pvp прикрутили. Для справочки теперь это pve-pvp экстракшен где есть даже отдельные лобби ориентированные для pvp и pve...
COD, BF - шутеры.
ARC Raiders - PvEvP экстракшн.
Смотря что за награды буду давать, если тупа опыт, то толку мало от таких наград. Должно произойти что-то интересное, чтобы игроки начали сотрудничать, иначе смысла никакого не будет.
Вчера какой-то пи..р.с застрелил в спину, сначала: дон шут френдли, а когда я с турелью расправлялся подло убил.
Обходи всех по максимуму, старайся никого не убивать хотя бы 10 матчей подряд и тогда тебе будут попадаться более адекватные игроки.
Я не против pvp, но когда действуют подло, буду гасить всех подряд. Сам раньше первый не стрелял, только в ответ.
Вот и посмотрим на тех дегенератов, которые говорят что в игре нет ПВЕ.
Мои поздравления .Если верить сайту статистики стима,то по онлайну Arc скатился с 4 на 6 место.Верной дорогой идут товарищи.Больше нудного ПВЕ контента для травоядных .))
на пик в сутки смотри нубик, 4 место гарантированное в ближайшее время, и получается она уступает только титанам в лице пабджи доте и кс