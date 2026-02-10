Вместо пуль - доверие: ARC Raiders готовится к запуску кооперативного события Shared Watch

Embark Studios официально анонсировала новое ограниченное по времени событие для ARC Raiders под названием Shared Watch («Совместный дозор»). Оно стартует 10 февраля и продлится две недели — до 24 февраля. Впервые с момента запуска игры в 2025 году разработчики делают столь явный акцент на PvE и вынужденное сотрудничество между незнакомыми игроками.

ARC Raiders как PvPvE-шутер всегда оставляла свободу выбора: вступать в бой с другими рейдерами, держать нейтралитет или пытаться сотрудничать. Однако в рамках Shared Watch баланс намеренно смещён в сторону командной работы. Игроков будут поощрять объединяться прямо во время рейдов, чтобы вместе противостоять ARC-машинам и получать награды.

О событии стало известно благодаря короткому тизеру, опубликованному в соцсетях. В ролике показано, как два рейдера спонтанно заключают союз: прикрывают друг друга, совместно уничтожают врагов, поднимают павших союзников и даже используют внутриигровые музыкальные инструменты. Официальный слоган события звучит предельно ясно: «Ты прикрываешь мою спину — я прикрываю твою».

Сообщество уже активно обсуждает, насколько глубоко кооперативные механики будут интегрированы в Shared Watch и станет ли это событие тестом для будущих изменений в структуре игры. Одно ясно точно: в феврале Сперанца станет немного дружелюбнее.