ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
Вопреки скандалу с ИИ шутер ARC Raiders претендует сразу на шесть наград премии BAFTA

Gutsz Gutsz

Экшен-шутер ARC Raiders от студии Embark продемонстрировал завидную устойчивость перед лицом популярной нынче критики в игровой индустрии, которая порой приводит даже к отменам проекта. Несмотря на недавний громкий скандал, связанный с использованием искусственного интеллекта в разработке, проект попал в лонг-лист Британской академии игр BAFTA Games Awards 2026, заняв места сразу в шести категориях.

Напомним, что наряду с восторженными отзывами ARC Raiders несколько недель назад подверглась жесткой критике со стороны профильной прессы и сообщества из-за использования технологии репликации голосов с помощью нейросетей. Это решение разработчиков привело к занижению оценок в некоторых обзорах и породило слухи о том, что именно «ИИ-скандал» стал причиной игнорирования проекта на другой крупной церемонии — The Game Awards. Хотя шутер и представлен там в одной номинации.

Clair Obscur: Expedition 33, Silksong и Kingdom Come Deliverance 2: названы все номинанты на главную игровую премию

Однако организаторы BAFTA придерживаются иного мнения. ARC Raiders вошла в предварительный список претендентов в следующих номинациях:

  • Лучшая игра
  • Лучший мультиплеер
  • Лучшая музыка
  • Достижения в области аудио
  • Новая интеллектуальная собственность
  • Техническое достижение

Попадание в лонг-лист еще не гарантирует итоговую номинацию, но сам факт признания заслуг игры в категориях «Аудио» и «Музыка» на фоне споров об ИИ-озвучке выглядит показательно. Победители премии будут объявлены на церемонии в Лондоне в апреле 2026 года.

Комментарии:  6
Summor Ner

Даже какой-то пососный экстракшен шутер попал в список лучших игр года по версии BAFTA, а "лучшая РПГ всех времён и народов" из Чехии нет.

ratte88

Это вообще лол. Пабжи в перемешку с тарковым хотят назвать игрой года. Гейминдустрия очередное дно пробивает.
Т.е. у игры нет сюжета, сценария, актёрской игры, геймлей примитивный (стреляй-лутай) и это игра года? Т.е. обычный ммо-шутанчик расхайпленный стримерами хотят прозвать игрой года? А по каким критериям батла 6 не может стать игрой года? Недостаточно прорекламировали? Лет через 5 и правда гача-игры по типу Геншина будут игрой года.

Amsix ratte88

Сразу видно не играл человек

Rebecca Allbrook

Если это дерьмо получит несколько наград, то мне станет печально за тех, кто выдал ей эти премии.

Amsix

Вот столько номинаций по справедливости

DezkQ

Там тех реплик...