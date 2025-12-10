Вопреки скандалу с ИИ шутер ARC Raiders претендует сразу на шесть наград премии BAFTA

Экшен-шутер ARC Raiders от студии Embark продемонстрировал завидную устойчивость перед лицом популярной нынче критики в игровой индустрии, которая порой приводит даже к отменам проекта. Несмотря на недавний громкий скандал, связанный с использованием искусственного интеллекта в разработке, проект попал в лонг-лист Британской академии игр BAFTA Games Awards 2026, заняв места сразу в шести категориях.

Напомним, что наряду с восторженными отзывами ARC Raiders несколько недель назад подверглась жесткой критике со стороны профильной прессы и сообщества из-за использования технологии репликации голосов с помощью нейросетей. Это решение разработчиков привело к занижению оценок в некоторых обзорах и породило слухи о том, что именно «ИИ-скандал» стал причиной игнорирования проекта на другой крупной церемонии — The Game Awards. Хотя шутер и представлен там в одной номинации.

Однако организаторы BAFTA придерживаются иного мнения. ARC Raiders вошла в предварительный список претендентов в следующих номинациях:

Лучшая игра

Лучший мультиплеер

Лучшая музыка

Достижения в области аудио

Новая интеллектуальная собственность

Техническое достижение

Попадание в лонг-лист еще не гарантирует итоговую номинацию, но сам факт признания заслуг игры в категориях «Аудио» и «Музыка» на фоне споров об ИИ-озвучке выглядит показательно. Победители премии будут объявлены на церемонии в Лондоне в апреле 2026 года.