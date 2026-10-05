Вселенные ARC Raiders и The Finals расширят фильмами и сериалами

Игры ARC Raiders и The Finals получат адаптации для телевидения и кино. Компания Nexon, владеющая разработчиком Embark Studios, объединилась с Chernin Entertainment для работы над экранизациями обеих франшиз.

Пока неизвестно, в каком именно формате выйдут проекты. Команды рассматривают как полнометражные фильмы, так и сериалы, поэтому конкретных планов по отдельным экранизациям пока нет. Nexon рассчитывает таким образом расширить вселенные игр и дать поклонникам новые истории.

Президент киноподразделения Chernin Entertainment Дэвид Риди отметил, что ARC Raiders и The Finals подходят компании благодаря масштабным игровым мирам и потенциалу для развития в крупных франшизах. По его словам, вселенные Embark Studios содержат множество историй, которые можно перенести на экран.

Embark Studios будет напрямую участвовать в разработке экранизаций вместе с Chernin Entertainment. Разработчики намерены следить за тем, чтобы будущие фильмы и сериалы сохраняли особенности миров и лора, которые полюбились игрокам.

При этом до выхода проектов ещё далеко. Даты релиза, актёрский состав, сценаристы и другие подробности пока не объявлены. Судя по ранней стадии работы, первые экранизации могут появиться только через несколько лет.

ARC Raiders стала одной из заметных игр 2025 года, однако в последние месяцы проект столкнулся с критикой из-за недостатка крупных обновлений. Embark продолжает развивать игру и уже в октябре собирается протестировать PvE-режим, который позволит игрокам проходить активности более спокойно и без постоянной угрозы столкновения с другими пользователями.

Пока неизвестно, какая именно из двух франшиз первой доберётся до экранов. Embark и Chernin Entertainment лишь начинают совместную работу, поэтому детали будущих фильмов и сериалов могут измениться по мере развития проектов.