Вышел ARC Raiders - экстракшен-шутер от авторов The Finals и Battlefield

На ПК и консолях состоялся релиз экстракшен-шутера ARC Raiders от студии Embark (The Finals), основанной бывшими разработчиками Battlefield. В Steam стоимость игры составляет 3220 рублей.

События ARC Raiders разворачиваются на планете Калабретта, где поверхность превратилась в смертельно опасную зону, а люди вынуждены скрываться в подземной колонии Сперанца.

Игрокам отводится роль рейдеров — отважных искателей, выходящих на поверхность ради сбора ресурсов, необходимых для выживания и развития базы. Им предстоит исследовать руины, сражаться с машинами ARC и вступать в столкновения с другими игроками.

ARC Raiders доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Ранее разработчики рассказали, что планируют поддерживать шутер в течение десяти лет.