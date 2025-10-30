ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.5 134 оценки

Вышел ARC Raiders - экстракшен-шутер от авторов The Finals и Battlefield

Simple Jack Simple Jack

На ПК и консолях состоялся релиз экстракшен-шутера ARC Raiders от студии Embark (The Finals), основанной бывшими разработчиками Battlefield. В Steam стоимость игры составляет 3220 рублей.

События ARC Raiders разворачиваются на планете Калабретта, где поверхность превратилась в смертельно опасную зону, а люди вынуждены скрываться в подземной колонии Сперанца.

Игрокам отводится роль рейдеров — отважных искателей, выходящих на поверхность ради сбора ресурсов, необходимых для выживания и развития базы. Им предстоит исследовать руины, сражаться с машинами ARC и вступать в столкновения с другими игроками.

ARC Raiders доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Ранее разработчики рассказали, что планируют поддерживать шутер в течение десяти лет.

Источник  
10
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
SaDaR

Даже можно не упоминать из какого места вышли разработчики, по ценнику сразу все ясно

8
JustA_NiceGuy

40$ это много?

6
Raphtallia JustA_NiceGuy

Для экстракшен фигни, которой и так завален весь стим по модели ф2р да.

9
JustA_NiceGuy Raphtallia

Так стим завален f2p калом. А тут годная игра по адекватной цене.

8
neon4ik2015

Игра не дорого стоит … по нынешним то меркам .

4
saiditsme

Ого, от создателей тхе финалс. Ничего себе.