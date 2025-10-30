Вышел ARC Raiders - экстракшен-шутер от авторов The Finals и Battlefield

На ПК и консолях состоялся релиз экстракшен-шутера ARC Raiders от студии Embark (The Finals), основанной бывшими разработчиками Battlefield. В Steam стоимость игры составляет 3220 рублей.
События ARC Raiders разворачиваются на планете Калабретта, где поверхность превратилась в смертельно опасную зону, а люди вынуждены скрываться в подземной колонии Сперанца.
Игрокам отводится роль рейдеров — отважных искателей, выходящих на поверхность ради сбора ресурсов, необходимых для выживания и развития базы. Им предстоит исследовать руины, сражаться с машинами ARC и вступать в столкновения с другими игроками.
ARC Raiders доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Ранее разработчики рассказали, что планируют поддерживать шутер в течение десяти лет.
Даже можно не упоминать из какого места вышли разработчики, по ценнику сразу все ясно
40$ это много?
Для экстракшен фигни, которой и так завален весь стим по модели ф2р да.
Так стим завален f2p калом. А тут годная игра по адекватной цене.
Игра не дорого стоит … по нынешним то меркам .
Ого, от создателей тхе финалс. Ничего себе.