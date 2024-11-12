Вышел новый геймплей ARC Raiders - бесплатного шутера от авторов Battlefield

Embark Studios опубликовала первый официальный геймплей кооперативного шутера от третьего лица ARC Raiders. Предыдущие ролики с игровым процессом попадали в сеть в результате утечек.



События игры развернутся на Земле, пережившей апокалипсис. Люди собираются дать отпор механизированным пришельцам из космоса, которые теперь хозяйничают на поверхности планеты. По словам разработчиков, игрокам предстоит «творчески мыслить» для победы — учитывать физику и элементы окружения.



ARC Raiders выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и будет условно-бесплатной. Embark Studios основали бывшие разработчики франшизы Battlefield. Ранее команда выпустила онлайн-шутер THE FINALS: в Steam 75% из более 192 тыс. отзывов — положительные.